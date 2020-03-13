Експертизи в українських університетах скасували через карантин: наказ

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти скасовує акредитаційні експертизи в університетах. Причиною є карантинні заходи в країні.

Про скасування експертизи освітніх програм університетів йдеться у відповідному наказі підписаному Сергієм Квітом, пише Освіта.ua.

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Зокрема скасовані попередні 150 наказів. Раніше планувався виїзд експертних груп до університетів, де б на місцях оцінювалась якість освітніх програм.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України… Скасувати накази Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти "Про призначення експертної групи",

– сказано в наказі.

Повний текст постанови доступний за посиланням.

Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання.



Заборонено проводити масові заходи, а спортивні події відбуватимуться без глядачів. Карантинні заходи триватимуть до кінця березня.

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