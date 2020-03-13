Экспертизы в украинских университетах отменили из-за карантина: приказ
Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования отменяет аккредитационные экспертизы в университетах. Причиной являются карантинные мероприятия в стране.
Об отмене экспертизы образовательных программ университетов говорится в соответствующем приказе, подписанном Сергеем Квитом, пишет Освита.ua.
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В частности отменены предыдущие 150 приказов. Ранее планировался выезд экспертных групп в университеты, где бы на местах оценивалось качество образовательных программ.
Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины... Отменить приказы Национального агентства по обеспечению качества высшего образования "О назначении экспертной группы",
– сказано в приказе.
Полный текст постановления доступен по ссылке.
Что известно о карантине в Украине?
Кабинет министров издал постановление, по которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садиках вводят дистанционное обучение.
Запрещено проводить массовые мероприятия, а спортивные события будут проходить без зрителей. Карантинные мероприятия продлятся до конца марта.
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