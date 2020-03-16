Дистанційна освіта: що це та які заклади освіти надають таку можливість

Українське законодавство надає можливість навчатися віддалено всім учасникам освітнього процесу. Можна організувати самостійне навчання, або звернутися до свого навчального закладу.

Про можливість навчатись дистанційно пише пресслужба МОН.

До слова: Як організувати дистанційне навчання школярів – покрокова інструкція

Дистанційне навчання можна оформити на постійній основі, а під час карантинних заходів – тимчасово.

Дистанційне навчання на постійній основі тепер доступне для здобувачів середньої, вищої та професійної освіти, а також для тих, що мають можливість виконувати дистанційно необхідні завдання за допомогою освітніх технологій.

Термін навчання на базі середньої вищої освіти становить 6 років. Середньої професійної освіти – 4,5 роки. На базі вищої неюридичної освіти – 3 роки,

– йдеться у повідомленні.

Які існують моделі дистанційного навчання

на базі самостійного вивчення матеріалу (екстернат);

навчання в університеті;

навчання в школі;

співпраця навчальних закладів;

автономні освітні установи;

автономні навчальні системи;

дистанційне навчання з використанням мультимедійних програм.

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Зазначимо, що тимчасова дистанційна модель не впливає на терміни навчання, та є необов'язковою під час карантину. Для уточнення інформації слід звернутися безпосередньо до свого навчального закладу.

Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання.



Карантинні заходи триватимуть до кінця березня.