ЗНО 2020: Міносвіти пропонує онлайн-підготовку до тестів – з яких предметів та де дивитись

17 березня стартує трансляція курсів підготовки до ЗНО під час карантину. Трансляції відбуватимуться щоденно до 22 березня на каналі "Рада" та ютуб-каналі міністерства освіти.

Про віддалену підготовку до ЗНО повідомляє пресслужба МОН.

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За словами заступниці міністра освіти Любомири Мандзій, карантин не сприятиме якісній освіті. Особливо від таких заходів постраждають цьогорічні випускники.

Ми дуже вдячні нашим партнерам – EdEra, Prometheus, BeSmart та Освіторії – за те, що зголосились поділитися своїм контентом та дозволили транслювати його на телеканалі "Рада" та YouTube-каналі МОН,

– зазначила посадовиця.

17 березня трансляція почнеться о 18:30 і триватиме до 21:00.

Розклад трансляцій

середа: 8:00 - 9:00 та 18:30 - 21:00;

четвер: 8:00 - 9:00 та 18:30 - 21:00;

п’ятниця: 8:00 - 9:00 та 18:30 - 21:00;

субота та неділя: 10:00 - 20:00 (6,5 годин із перервами).

Ютуб-канал міністерства, де можна буде проглянути ефіри, тут.

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