ЗНО 2020: Міносвіти пропонує онлайн-підготовку до тестів – з яких предметів та де дивитись
17 березня стартує трансляція курсів підготовки до ЗНО під час карантину. Трансляції відбуватимуться щоденно до 22 березня на каналі "Рада" та ютуб-каналі міністерства освіти.
Про віддалену підготовку до ЗНО повідомляє пресслужба МОН.
Вас зацікавить: Дистанційна освіта: що це та які заклади освіти надають таку можливість
За словами заступниці міністра освіти Любомири Мандзій, карантин не сприятиме якісній освіті. Особливо від таких заходів постраждають цьогорічні випускники.
Ми дуже вдячні нашим партнерам – EdEra, Prometheus, BeSmart та Освіторії – за те, що зголосились поділитися своїм контентом та дозволили транслювати його на телеканалі "Рада" та YouTube-каналі МОН,
– зазначила посадовиця.
17 березня трансляція почнеться о 18:30 і триватиме до 21:00.
Розклад трансляцій
- середа: 8:00 - 9:00 та 18:30 - 21:00;
- четвер: 8:00 - 9:00 та 18:30 - 21:00;
- п’ятниця: 8:00 - 9:00 та 18:30 - 21:00;
- субота та неділя: 10:00 - 20:00 (6,5 годин із перервами).
Ютуб-канал міністерства, де можна буде проглянути ефіри, тут.
Актуальне: Вчителів змушують писати заяви про відпустку під час карантину – освітній омбудсмен
Скільки в Україні всього школярів?Понад 3,7 мільйона школярів навчаються в українських школах.