Вчителів змушують писати заяви про відпустку під час карантину – освітній омбудсмен

Під час карантину вчителів змушують писати заяви про відпустку за власний рахунок. Пропонується встановити ліміт на отримання таких відпусток.

Про проблеми, з якими зіштовхнулись освітяни під час карантину, написав освітній омбудсмен Сергій Горбачов на своїй сторінці у фейсбук.

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За словами Сергія Горбачова, такі випадки майже неможливо задокументувати, а вчителі бояться скаржитись.

Більшість педагогічних працівників відмовляється подавати офіційні звернення, цілком обгрунтовано побоюючись помсти з боку місцевих чиновників, необхідні асиметричні дії, які можуть виглядати екстраординарно,

– пише посадовець.

Сергій Горбачов пропонує тимчасово обмежити кількість освітян, які можуть брати відпустку одночасно.

Кількість таких працівників встановити у певній пропорції до загальної кількості працівників закладу освіти, скажімо – 1:20,

– пропонує омбудсмен.

Такі заходи можуть унеможливити спекуляції з відпустками під час карантинного періоду.

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Скільки в Україні всього вчителів?В українських школах загалом працюють понад 400 тисяч педагогів.