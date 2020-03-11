Міністерство освіти і науки офіційно вводить карантин у всіх навчальних закладах
У всіх навчальних закладах України від 12 березня буде діяти карантин. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України. Карантин триватиме щонайменше 3 тижні, до 3 квітня.
Відповідна постанова розміщена на сайтах уряду та Міністерства освіти і науки України.
Головне По всій Україні ввели карантин через коронавірус: що зміниться
Карантин запроваджується в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління:
- Дошкільної;
- загальної середньої;
- позашкільної;
- професійної (професійно-технічної);
- фахової передвищої;
- вищої;
- післядипломної освіти.
Терміни карантину можуть змінитись в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти,
– наголошують у Міносвіти.
Які рекомендації надають освітнім закладам у МОН:
- Відмовитись від проведення та участі у масових заходах на території закладів освіти (пробне ЗНО, олімпіади, конкурси, змагання, виставки тощо)
- Не направляти учнів, студентів, викладачів та вчителів до країн з високим ступенем ризику зараження;
- Інформувати учнів, студентів, вчителів та викладачів щодо того, як запобігти поширенню хвороби та як діяти у випадку захворювання;
- Розробити заходи щодо проведення занять за допомогою дистанційних технологій, графік відпрацювання занять після нормалізації епідемічної ситуації;
- Розробити заходи щодо часткового переведення працівників на дистанційну роботу;
- Забезпечити профілактичні заходи, які попередять масове розповсюдження ГРВІ, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій;
- виділити у гуртожитках закладів профтеху, фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти місця для ізоляції студентів із ознаками ГРВІ;
- Виконувати рішення тимчасових обласних протиепідемічних комісій;
- Обмежити проведення запланованих нарад, перевірок, експертиз до нормалізації епідемічної ситуації.
Постанова Кабміну про карантин у навчальних закладах / Скріншот із сайту уряду
Увага! Усі обмеження введені в Україні через поширення у світі коронавірусу та оголошення пандемії через Covid-19.