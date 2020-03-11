Міністерство освіти і науки офіційно вводить карантин у всіх навчальних закладах

У всіх навчальних закладах України від 12 березня буде діяти карантин. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України. Карантин триватиме щонайменше 3 тижні, до 3 квітня.

Відповідна постанова розміщена на сайтах уряду та Міністерства освіти і науки України.

Головне По всій Україні ввели карантин через коронавірус: що зміниться

Карантин запроваджується в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління:

Дошкільної;

загальної середньої;

позашкільної;

професійної (професійно-технічної);

фахової передвищої;

вищої;

післядипломної освіти.

Терміни карантину можуть змінитись в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти,

– наголошують у Міносвіти.

Які рекомендації надають освітнім закладам у МОН:

Відмовитись від проведення та участі у масових заходах на території закладів освіти (пробне ЗНО, олімпіади, конкурси, змагання, виставки тощо)

Не направляти учнів, студентів, викладачів та вчителів до країн з високим ступенем ризику зараження;

Інформувати учнів, студентів, вчителів та викладачів щодо того, як запобігти поширенню хвороби та як діяти у випадку захворювання;

Розробити заходи щодо проведення занять за допомогою дистанційних технологій, графік відпрацювання занять після нормалізації епідемічної ситуації;

Розробити заходи щодо часткового переведення працівників на дистанційну роботу;

Забезпечити профілактичні заходи, які попередять масове розповсюдження ГРВІ, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій;

виділити у гуртожитках закладів профтеху, фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти місця для ізоляції студентів із ознаками ГРВІ;

Виконувати рішення тимчасових обласних протиепідемічних комісій;

Обмежити проведення запланованих нарад, перевірок, експертиз до нормалізації епідемічної ситуації.



Постанова Кабміну про карантин у навчальних закладах / Скріншот із сайту уряду

Увага! Усі обмеження введені в Україні через поширення у світі коронавірусу та оголошення пандемії через Covid-19.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу