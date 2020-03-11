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Міністерство освіти і науки офіційно вводить карантин у всіх навчальних закладах

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У всіх навчальних закладах України введений карантин / Ілюстративне фото

У всіх навчальних закладах України від 12 березня буде діяти карантин. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України. Карантин триватиме щонайменше 3 тижні, до 3 квітня.

Відповідна постанова розміщена на сайтах уряду та Міністерства освіти і науки України.

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Карантин запроваджується в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління:

  • Дошкільної;
  • загальної середньої;
  • позашкільної;
  • професійної (професійно-технічної);
  • фахової передвищої;
  • вищої;
  • післядипломної освіти.

Терміни карантину можуть змінитись в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні. Під час карантину учням та студентам забороняється відвідувати заклади освіти,
– наголошують у Міносвіти.

Які рекомендації надають освітнім закладам у МОН:

  • Відмовитись від проведення та участі у масових заходах на території закладів освіти (пробне ЗНО, олімпіади, конкурси, змагання, виставки тощо)
  • Не направляти учнів, студентів, викладачів та вчителів до країн з високим ступенем ризику зараження;
  • Інформувати учнів, студентів, вчителів та викладачів щодо того, як запобігти поширенню хвороби та як діяти у випадку захворювання;
  • Розробити заходи щодо проведення занять за допомогою дистанційних технологій, графік відпрацювання занять після нормалізації епідемічної ситуації;
  • Розробити заходи щодо часткового переведення працівників на дистанційну роботу;
  • Забезпечити профілактичні заходи, які попередять масове розповсюдження ГРВІ, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій;
  • виділити у гуртожитках закладів профтеху, фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти місця для ізоляції студентів із ознаками ГРВІ;
  • Виконувати рішення тимчасових обласних протиепідемічних комісій;
  • Обмежити проведення запланованих нарад, перевірок, експертиз до нормалізації епідемічної ситуації.


Постанова Кабміну про карантин у навчальних закладах / Скріншот із сайту уряду

Увага! Усі обмеження введені в Україні через поширення у світі коронавірусу та оголошення пандемії через Covid-19.


Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Міністерство освіти та науки України Кабінет Міністрів України Новини освіти Вища освіта Школа Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Здоров'я Освіта Освіта в Україні Новини політики
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