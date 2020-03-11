Министерство образования и науки официально вводит карантин во всех учебных заведениях
Во всех учебных заведениях Украины от 12 марта будет действовать карантин. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины. Карантин продлится минимум 3 недели, до 3 апреля.
Соответствующее постановление размещено на сайтах правительства и Министерства образования и науки Украины.
Главное По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса: что изменится
Карантин вводится во всех учебных заведениях независимо от формы собственности и сферы управления:
- Дошкольных;
- общих средних;
- внешкольных;
- профессиональных (профессионально-технических);
- профессиональных предвысших;
- высших;
- последипломного образования.
Сроки карантина могут меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Во время карантина ученикам и студентам запрещается посещать учебные заведения,
– отмечают в Минобразования.
Какие рекомендации предоставляют образовательным учреждениям в МОН:
- Отказаться от проведения и участия в массовых мероприятиях на территории учебных заведений (пробное ВНО, олимпиады, конкурсы, соревнования, выставки и т. д)
- Не направлять учащихся, студентов, преподавателей и учителей в страны с высокой степенью риска заражения;
- Информировать учащихся, студентов, учителей и преподавателей о том, как предотвратить распространение болезни и как действовать в случае заболевания;
- Разработать мероприятия по проведению занятий с помощью дистанционных технологий, график отработки занятий после нормализации эпидемической ситуации;
- Разработать меры по частичному переводу работников на дистанционную работу;
- Обеспечить профилактические меры, которые предотвратят массовое распространение ОРВИ, вызванного коронавирусом, и острых респираторных инфекций;
- выделить в общежитиях учреждений профтеха, профессионального предвысшего, высшего, последипломного образования места для изоляции студентов с признаками ОРВИ;
- Выполнять решения временных областных противоэпидемических комиссий;
- Ограничить проведение запланированных совещаний, проверок, экспертиз до нормализации эпидемической ситуации.
Постановление Кабмина о карантине в учебных заведениях / Скриншот из сайта правительства
Внимание! Все ограничения введены в Украине из-за распространения в мире коронавируса и объявления пандемии из-за Covid-19.