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Министерство образования и науки официально вводит карантин во всех учебных заведениях

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Во всех учебных заведениях Украины от 12 марта будет действовать карантин. Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины. Карантин продлится минимум 3 недели, до 3 апреля.

Соответствующее постановление размещено на сайтах правительства и Министерства образования и науки Украины.

Главное По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса: что изменится

Карантин вводится во всех учебных заведениях независимо от формы собственности и сферы управления:

  • Дошкольных;
  • общих средних;
  • внешкольных;
  • профессиональных (профессионально-технических);
  • профессиональных предвысших;
  • высших;
  • последипломного образования.

Сроки карантина могут меняться в зависимости от эпидемиологической ситуации в Украине. Во время карантина ученикам и студентам запрещается посещать учебные заведения,
– отмечают в Минобразования.

Какие рекомендации предоставляют образовательным учреждениям в МОН:

  • Отказаться от проведения и участия в массовых мероприятиях на территории учебных заведений (пробное ВНО, олимпиады, конкурсы, соревнования, выставки и т. д)
  • Не направлять учащихся, студентов, преподавателей и учителей в страны с высокой степенью риска заражения;
  • Информировать учащихся, студентов, учителей и преподавателей о том, как предотвратить распространение болезни и как действовать в случае заболевания;
  • Разработать мероприятия по проведению занятий с помощью дистанционных технологий, график отработки занятий после нормализации эпидемической ситуации;
  • Разработать меры по частичному переводу работников на дистанционную работу;
  • Обеспечить профилактические меры, которые предотвратят массовое распространение ОРВИ, вызванного коронавирусом, и острых респираторных инфекций;
  • выделить в общежитиях учреждений профтеха, профессионального предвысшего, высшего, последипломного образования места для изоляции студентов с признаками ОРВИ;
  • Выполнять решения временных областных противоэпидемических комиссий;
  • Ограничить проведение запланированных совещаний, проверок, экспертиз до нормализации эпидемической ситуации.


Постановление Кабмина о карантине в учебных заведениях / Скриншот из сайта правительства

Внимание! Все ограничения введены в Украине из-за распространения в мире коронавируса и объявления пандемии из-за Covid-19.


Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости политики Новости Здоровье Учеба Министерство образования и науки Украины Новости учебы Высшее образование Школа Образование в Украине
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