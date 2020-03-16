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Учителей заставляют писать заявления об отпуске во время карантина – образовательный омбудсмен

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Во время карантина учителей заставляют писать заявления об отпуске за свой счет. Предлагается установить лимит на получение таких отпусков.

О проблемах, с которыми столкнулись педагоги во время карантина, написал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев на своей странице в фейсбук.

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По словам Сергея Горбачева, такие случаи почти невозможно задокументировать, а учителя боятся жаловаться.

Большинство педагогов отказываются подавать официальные обращения, вполне обоснованно опасаясь мести со стороны местных чиновников, необходимые асимметричные действия, которые могут выглядеть экстраординарно,
– пишет чиновник.

Сергей Горбачев предлагает временно ограничить количество педагогов, которые могут брать отпуск одновременно.

Их численность установить в определенной пропорции к общему числу работников учебного заведения, скажем – 1:20,
– предлагает омбудсмен.

Такие меры могут предотвратить спекуляции с отпусками во время карантинного периода.

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Сколько в Украине всего учителей?В украинских школах в целом работают более 400 тысяч педагогов. 

 

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Карантин в Украине 2020 Образование в Украине Учителя Учеба Школа
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