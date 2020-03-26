Учебный год в Украине закончится 1 июля, а государственную аттестацию отменят, – Мандзий

Учебный год в Украине завершится в предусмотренные законодательством сроки, то есть 1 июля. Также государственную итоговую аттестацию (ГИА) планируют вообще отменить.

Об этом рассказала исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий во время брифинга на странице МОН в фейсбук.

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Учебный год в Украине завершится так, как предусмотрено действующим законодательством – это первое июля,

– рассказала Любомира Мандзий.

Чиновница также подчеркнула, что если ученики вернутся в школы после карантина в мае, то пробное внешнее независимое тестирование пройдет также в мае, а основная сессия ВНО начнется ориентировочно в конце июня.

Завершение учебного года для выпускников 11-х классов будет зависеть от завершения основной сессии внешнего независимого оценивания,

– пояснила Мандзий.

Смотреть прямую трансляцию МОН об изменениях в сроках учебного года: