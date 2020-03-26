ЗНО 2020 официально переносят на лето, – Минобразования

Исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий рассказала, что внешнее независимое оценивание проведут летом. Точные даты зависят от окончания карантина в Украине.

Об этом Любомира Мандзий рассказала во время брифинга на странице МОН в фейсбук.

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По словам исполняющей обязанности министра образования, ВНО могут провести в июне, июле и даже в середине августа.

Из-за переноса дат тестирования, изменятся также сроки подачи документов в высшие учебные заведения Украины.

Мы готовы начать внешнее независимое оценивание в июне, мы готовы начать его в июне и готовы начать даже в середине августа,

– рассказала Любомира Мандзий.

Смотреть прямую трансляцию МОН о переносе ВНО:

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