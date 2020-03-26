ЗНО 2020 офіційно переносять на літо, – Міносвіти

Виконувач обов'язків міністра освіти та науки України Любомира Мандзій розповіла, що зовнішнє незалежне оцінювання проведуть влітку. Точні дати залежать від закінчення карантину в Україні.

Про це Любомира Мандзій розповіла під час брифінгу на сторінці МОН у фейсбук.

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За словами виконувачки обов'язків міністра освіти, ЗНО можуть провести в червні, липні та навіть в середині серпня.

Через перенесення дат тестування, зміняться також терміни подачі документів до вищих навчальних закладів України.

Ми готові розпочати зовнішнє незалежне оцінювання в червні, ми готові розпочати його в червні та готові розпочати навіть в середині серпня,

– розповіла Любомира Мандзій.

Дивитись пряму трансляцію МОН про перенесення ЗНО:

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