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ЗНО 2020 офіційно переносять на літо, – Міносвіти

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Міністерство освіти переносить дати проведення ЗНО / МОН

Виконувач обов'язків міністра освіти та науки України Любомира Мандзій розповіла, що зовнішнє незалежне оцінювання проведуть влітку. Точні дати залежать від закінчення карантину в Україні.

Про це Любомира Мандзій розповіла під час брифінгу на сторінці МОН у фейсбук. 

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За словами виконувачки обов'язків міністра освіти, ЗНО можуть провести в червні, липні та навіть в середині серпня.

Через перенесення дат тестування, зміняться також терміни подачі документів до вищих навчальних закладів України.

Ми готові розпочати зовнішнє незалежне оцінювання в червні, ми готові розпочати його в червні та готові розпочати навіть в середині серпня,
– розповіла Любомира Мандзій.

Дивитись пряму трансляцію МОН про перенесення ЗНО:

Новина доповнюється…

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Міністерство освіти та науки України Любомира Мандзій ЗНО Освіта Освіта в Україні
Вступ 2020 переносять на нові дати: деталі
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