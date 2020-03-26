Каратин в Україні продовжили до 24 квітня: на що це вплине

В Україні на загальнонаціональному рівні продовжили карантин через коронавірус до 24 квітня. На цей час забороняють проведення масових заходів, зупиняють навчальний процес у школах та університетах, змінюють роботу транспорту. Більше про обмеження на час карантину в Україні – читайте у матеріалі 24 каналу.

Карантин в Україні: коли ввели і чому

12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу.

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За 2 тижні карантину в Україні запровадили чимало обмежень. Так, Україна закрила свої кордони для іноземців; припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення; заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки; закриті усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюють лише аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.



Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Карантин в Україні продовжили: що зміниться

25 березня Кабінет Міністрів вирішив продовжити карантин ще на місяць – до 24 квітня. Усе тому, що коронавірус швидко поширюється територією України, вже є летальні випадки.

Важливо! Станом на 26 квітня в Україні зафіксували 156 випадків коронавірусу. На жаль, 5 осіб померли. Проте є й хороші новини: одужав чернівчанин, який першим захворів на Covіd-19 в Україні.

Також 25 квітня уряд запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні.

Надзвичайна ситуація демонструє нам, що ми маємо швидке розповсюдження вірусу по всій країні. Наразі ми маємо динаміку, яка дозволяє тримати ситуацію під контролем,

– сказав глава МВС Арсен Аваков.

Карантин і режим НС передбачають:

заборону масового пересування вулицями;

заборону на зібрання великих груп понад 10 людей;

громадяни зобов’язані носити маски;

інфікованих на коронавірус українців, які відмовляються від дотримання ізоляції та лікування, будуть госпіталізовувати примусово;

усі приміщення, дороги та тротуари мають проходити ретельну дезінфекцію.

Окрім того, уряд пропонує до 27 березня повністю зупинити будь-який пасажирський рух через кордони України в обидва боки.



Що передбачає режим надзвичайної ситуації / Інфографіка 24 каналу

Також через місячний карантин і надзвичайну ситуацію в Україні скасовують або переносять більшість важливих подій.

Святкування Великодня

Через карантин святкування Великодня у 2020 році, яке припадає на 19 квітня, буде значно обмежене. Президент Володимир Зеленський вже обговорив цю тему з керівниками усіх церков в Україні.

Великдень зазвичай збирає у церкві багато людей. Серед них і ті, хто приїхав з-за кордону. Якщо якийсь обряд вимагає присутності людей, то треба обмежувати кількість прихожан. Усі очільники церков погоджуються з цим,

– зазначив Зеленський.

Для безпеки людей під час святкування, держава почала готувати план "Великдень вдома". Він передбачає:

Можливість розміщення патрулів біля храмів та церков.

У разі великого скупчення людей священники мають проводити бесіди з парафіянами та роз'яснювати їм, що збиратися натовпами небезпечно не лише для них самих, а й для здоров’я тих, хто навколо.

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Окрім того, Православна церква України та Українська греко-католицька церква розробляють різні версії, як проходитиме Великдень і як правитимуть літургії в страсний тиждень.

Рекомендації УГКЦ на час карантину:

Людям похилого віку та з дітьми надати перевагу домашній молитві;

Вірянам дозволяється не цілувати ікони;

У Велику п’ятницю не робитимуть жодних процесій – ні в храмі, ні поза ним;

Плащаницю можна винести зі святилища прямо до Божого гробу та встановити обмеження перед самою плащаницею, щоб віруючі не підходили для її цілування.

У неділю Великдень необхідно служити, по можливості, надворі. Не робити процесій – ні в храмі, ні довкола храму.

Освячувати лозу у Квітну неділю та святити паски й великодні страви на Пасху лише надворі. Освячувати їх можна у Великодню суботу стільки часу, скільки це буде потрібно.

Рекомендації ПЦУ на час карантину:

настоятелям храмів, головам релігійних громад суворо дотримуватись правил карантину;

обмежити присутність на богослужінні віруючих до 10 осіб;

у храмах дотримуватися санітарних норм: прибирати, протирати ікони та інші святині, ручки вхідних дверей спеціальними дезінфікуючими розчинами;

ікони, хрести, розп'яття – достатньо звершити поклон і перехреститися, не цілуючи їх;

запровадити, де це можливо, трансляцію богослужінь через мережу, заохочуючи парафіян до звершення домашньої молитви.

Зупинка навчання і перенесення ЗНО

Через коронавірус в Україні призупинили навчальний процес у дитсадках, школах та університетах. Проте нудьгувати вдома школярам та студентам не доводиться. Для більшості з них організували дистанційне навчання, а вчителі та викладачі проводять онлайн-лекції та уроки.

Наразі невідомо, як саме учні та студенти будуть надолужувати пропущений навчальний процес. Проте деякі з нардепів не виключають, що навчання у школах можуть продовжити влітку, якщо через карантин діти пропустять, як мінімум, місяць навчального року.

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Дещо складнішою є ситуація для абітурієнтів, які цього року планують складати ЗНО. Реєстація на нього пройшла у період з 3 лютого до 24 березня. Попередньо тести мали відбутись в кінці травня – на початку червня. Проте у зв'язку з карантином ЗНО переносять, а нові дати тестування наразі невідомі.

Цьогорічне ЗНО потрібно буде переносити на більш пізні дати. Однак воно обов’язково відбудеться. Сподіваюсь, що до кінця цього тижня вже зможемо представити їх суспільству з чітким таймінгом,

– розповів заступник міністра освіти Єгор Стадний.

Зауважимо, абітурієнти можуть зареєструватись на участь в іспитах з 11 предметів, з яких є три обов'язкові: українська мова і література, математика або історія України (на вибір) та ще один предмет на вибір.

У новому форматі проведуть і пробне ЗНО, яке мало відбутися на початку квітня. Наразі спосіб для тестування в умовах карантину розробляє Міністерство освіти та науки України спільно з Українським центром оцінювання якості освіти.

Робота транспорту

Через карантин в Україні вже не працює метро, не курсують міжміські маршрутки та поїзди, а в трамваях і міських маршрутках діють обмеження на кількість пасажирів. Зокрема, в одному вагоні одночасно можуть перебувати не більш як 10 людей, усі вони зобов'язані користуватися засобами особистого захисту.

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Окрім того, в Тернополі, Сумах, Чернігові, Луцьку, Чернівцях, Одесі та інших великих містах зупинили роботу громадського транспорту. Там комунальний транспорт виконуватиме лише спецрейси для працівників, які забезпечують життєдіяльність міста.

Водночас у Києві та Дніпрі в громадський транспорт можна потрапити лише за спецперепусткою. Їх можуть отримати медпрацівники, правоохоронці, працівники сфери ЖКГ, співробітники продуктових магазинів, поштових служб, банківські працівники та деякі інші категорії населення.



Спецперепустка для проїзду у громадському транспорті Києва / фото Анастасії Кримової (24 канал)

До слова, мер Києва Віталій Кличко заявив, що, згідно з рішенням Кабміну, роботу метро в Києві призупинено до 3 квітня. Але є ймовірність, що обмеження продовжать, якщо існуватиме небезпека для людей.



Які додаткові обмеження діють у Києві / Інфографіка 24 каналу

Закриті ресторани, ТРЦ і кінотеатри

На початку карантину в Україні одразу заборонили роботу ресторанів, кафе, закладів швидкого харчування. Вони закриті для відвідувачів, проте більшість з них працюють на доставку.

Також роботу припинили кінотеатри по всій країні, серед яких "Планета кіно" і Multiplex.

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Наразі по всій країні закриті і великі торгово-розважальні центри, де завжди було велике скупчення людей. Там можуть працювати лише продуктові маркети.

25 березня тимчасово призупинив роботу і найбільший український гірськолижний курорт Буковель. Там більше не приймають туристів і закрили усі сервіси. Щодо людей, які забронювали проживання в готелях Буковелю на найближчий період, то їм потрібно звернутися в адміністрацію комплексу.

Окрім того, у тих закладах, які працюють під час пандемії, встановлені спеціальні позначки, за якими повинні стояти відвідувачі. Відстань між такими позначками – 1 – 2 метри.

Чи можуть карантин продовжити або скасувати раніше

Можуть. Усе залежить від ситуації, яка буде в Україні з поширенням коронавірусу. Влада не виключає: якщо в державі різко почне збільшуватися кількість хворих – карантин можуть продовжити і після 24 квітня.

Водночас розглядають й оптимістичний варіант. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзначив, що карантин можуть скасувати раніше, якщо не буде спалаху Covid-19.

Ми пройдемо цей виклик, і якщо це станеться швидше, аніж 24 квітня, то ми скасуємо карантинні заходи та надзвичайну ситуацію достроково,

– наголосив Шмигаль.

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