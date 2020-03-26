Пробне ЗНО 2020 відбудеться в іншому форматі – Міносвіти

Міністерство освіти та науки України спільно з Українським центром оцінювання якості освіти розроблять новий формат пробного ЗНО у зв'язку з продовженням карантину.

Про зміну процедури проведення розповіли у міністерстві освіти та науки України, пише Освіта.ua.

До слова: ЗНО-2020 офіційно перенесли: що відомо

Як саме відбуватиметься пробне ЗНО у 2020 році поки невідомо.

Передбачається зміна формату проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Докладна інформація про це буде оприлюднена 26 березня 2020 року,

– розповіли у МОН.

Попередньо планувалось, що пробне ЗНО відбудеться в кінці березня, проте його перенесли на початок квітня через карантин. А у зв'язку з продовженням карантинних заходів, пробне ЗНО взагалі опинилося під загрозою зриву.

З яких предметів складають пробне ЗНО?Щорічно абітурієнти мають можливість скласти 3 пробних іспити зі списку: історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія та іноземна мова (на вибір англійська, іспанська, німецька та французька).

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Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Пізніше карантин продовжили. Він триватиме до кінця квітня.



Також скасували рух залізниці, міжміські і міжобласні перевезення. У Києві, Харкові і Дніпрі з 17 березня закрили метро.



Дозволено пересуватись лише маршруткою (до 10 людей на одну маршрутку), в тролейбусі і трамваї (до 20 людей), в таксі, власним автомобілем або пішки.