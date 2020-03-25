Навчальний рік можуть продовжити, – депутат

Начання у школах може бути продовжене, тому що через карантин діти пропустили, як мінімум, місяць навчального року.

Про це у прямому ефірі на 24 каналі розповіла народна депутатка Інна Совсун.

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Вона заявила, що Міністерству освіти та науки треба прийняти рішення, яким чином надолужити той період, який пропустили учні.

Ми розуміємо, що дистанційне навчання, яке мало би відбуватися під час карантину, воно далеко не в усіх школах ефективно працює,

– пояснила Інна Совсун.

"На мою експертну думку, той місяць, який вже пропав з навчального року, його неможливо просто так пропустити. Й вочевидь, принаймні тиждень або два до навчального року варто було б додати. Для того, щоб ми не отримували величезні прогалини в знаннях дітей", – додала Совсун.

Дивіться пряме включення народної депутатки Інни Совсун:

Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до кінця березня.



Також скасували рух залізниці, міжміські і міжобласні перевезення. У Києві, Харкові і Дніпрі з 17 березня закрили метро.



Дозволено пересуватись лише маршруткою (до 10 людей на одну маршрутку), в тролейбусі і трамваї (до 20 людей), в таксі, власним автомобілем або пішки.