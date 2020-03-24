Цьогорічне ЗНО обов'язково відбудеться, – Стадний

У міністерстві освіти та науки України запевнили, що ЗНО у 2020 році відбудеться попри карантин. Найближчим часом повідомлять усі деталі.

Про це розповів заступник міністра освіти та науки України Єгор Стадний на своїй сторінці у фейсбук.

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За словами посадовця, ЗНО – це одна з наймасштабніших логістичних операцій в країні.

МОН та УЦОЯО відпрацьовують кілька сценаріїв проведення ЗНО, ЄВІ, ЄФВВ за різних варіантів розгортання подій,

– запевнив Єгор Стадний.

Також заступник міністра освіти пояснив, що випускникам варто продовжувати підготовку до ЗНО, та не забувати про шкільну програму.

Саме ті розділи програми про повоєнну історію України та світу зараз надважливі для того, щоб ви розуміли виклики, через які проходить зараз людство,

– наголосив Єгор Стадний.

Скільки абітурієнтів візьмуть участь у ЗНО в цьому році?Загалом у цьогорічному ЗНО планують взяти участь приблизно 290 тисяч осіб.

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Що відомо про карантин в Україні?Кабінет міністрів видав постанову, за якою з 12 березня у закладах загальної й вищої освіти, мистецьких і спортивних школах, дитячих садочках запроваджують дистанційне навчання. Карантинні заходи триватимуть до кінця березня.



Також скасували рух залізниці, міжміські і міжобласні перевезення. У Києві, Харкові і Дніпрі з 17 березня закрили метро.



Дозволено пересуватись лише маршруткою (до 10 людей на одну маршрутку), в тролейбусі і трамваї (до 20 людей), в таксі, власним автомобілем або пішки.