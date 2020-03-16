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Вступ 2020: Міносвіти оновило правила вступу в училища – деталі

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Мігістерство освіти змінює правила вступу / Nik MacMillan

Вступна кампанія до закладів професійної технічної освіти у 2020 році відбуватиметься за новими правилами прийому. Тепер вступникам треба буде подавати менше документів.

Про спрощені правила вступу пише пресслужба МОН.

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Відтепер право на першочерговий вступ будуть мати призери фінального етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів Малої академії наук. Також пільгами скористатися можуть люди з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей.

До того ж, спрощується механізм взаємодії закладів із підприємствами

Тепер, щоб відправити фахівців на навчання або підвищення кваліфікації, роботодавець зможе підписати угоду, покривши витрати на навчання,
– повідомляється на сайті відомства.

Підхід до роботи з вступниками також має змінитися. Приймальні комісії тепер будуть більше приділяти увагу консультаціям.

Наказ підписаний колишньою міністеркою освіти Ганною Новосад.

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Повний текст наказу оприлюднений на сайті МОН.

Скільки всього студентів вчаться в українських училищах?Станом на 2018 рік в системі професійно-технічної освіти навчались понад 238 тисяч студентів, що майже вдвічі менше ніж 10 років тому.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Освіта Міністерство освіти та науки України Ганна Новосад Реформа освіти Професійна освіта Освіта в Україні
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