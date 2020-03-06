70% навчання на підприємстві: в Україні запускають дуальну професійну освіту

Тепер заклади професійної освіти зможуть розвивати освіту за новим принципом. Новий документ дозволяє училищам організувати навчання студентів на підприємствах до 70% від всього навчального часу.

Про втілення дуальної освіти в систему української професійної освіти розповів заступник міністра освіти Петро Коржевський, пише пресслужба МОН.

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За словами посадовця, втілювати в життя дуальну освіту в Україні вперше спробували у 2015 році, тоді учні училищ поєднували навчання в закладах з навчанням на виробництвах.Також 97% випускників отримали роботу за професією після закінчення навчання.

Хочу наголосити, що мова не про "практику" у загальноприйнятому розумінні, а саме про навчання в умовах виробництва. Зараз ми нарешті даємо усі інструменти, щоб використовувати переваги дуальної освіти. І зі свого боку плануємо оперативно відповідати на усі запити, щоб на місцях не боялися її запроваджувати чи розвивати,

– пояснив заступник міністра освіти.

За новим положенням, кожен заклад професійної освіти зможе укласти договір з підприємством або компанією, щоб організувати на їхній базі навчання своїх студентів.

Можна багато разів пояснювати, як, наприклад, встановити розетку чи виготовити дерев'яні двері, але поки учень не зробить цього власноруч, говорити про якісну підготовку не можна,

– підкреслив Петро Коржевський.

Також міністерство освіти випустило серію брошур-роз'яснень для учасників освіти.

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Скільки всього студентів вчаться в українських училищах?Станом на 2018 рік в системі професійно-технічної освіти навчались понад 238 тисяч студентів, що майже вдвічі менше ніж 10 років тому.