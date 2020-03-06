70% обучения на предприятии: в Украине запускают дуальное профессиональное образование

Теперь учреждения профессионального образования смогут развивать образование по новому принципу. Новый документ позволяет училищам организовать около 70% обучения студентов на предприятиях от всего учебного времени.

О внедрении дуального образования в систему украинского профессионального образования рассказал заместитель министра образования Петр Коржевский, пишет пресс-служба МОН.

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По словам чиновника, воплощать в жизнь дуальное образование в Украине впервые попытались в 2015 году, ученики училищ совмещали учебу в заведениях с обучением на производствах. Также 97% выпускников получили работу по профессии после окончания обучения.

Хочу подчеркнуть, что речь не о "практике" в общепринятом смысле, а именно об обучении в условиях производства. Сейчас мы наконец даем все инструменты, чтобы использовать преимущества дуального образования. И со своей стороны планируем оперативно отвечать на все запросы, чтобы на местах не боялись его вводить или развивать,

– объяснил заместитель министра образования.

По новому положению, каждое учреждение профессионального образования сможет заключить договор с предприятием или компанией, чтобы организовать на их базе обучение своих студентов.

Можно много раз объяснять, как, например, установить розетку или изготовить деревянные двери, но пока ученик не сделает этого самостоятельно, говорить о качественной подготовке нельзя,

– подчеркнул Петр Коржевский.

Также Министерство образования выпустило серию брошюр-разъяснений для участников образования.

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Сколько всего студентов учатся в украинских училищах?

По состоянию на 2018 год в системе профессионально-технического образования учились более 238 тысяч студентов, что почти вдвое меньше, чем 10 лет назад.