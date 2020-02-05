Финансирование училищ по-новому: в трех областях вводят новый механизм – детали

До 2022 года финансирование регионального заказа в профессиональных технических училищах Винницы, Одессы и Сум будет происходить за счет областных бюджетов. Новый пилотный проект должен разгрузить городские бюджеты.

О решении Кабинета Министров изменить принцип финансирования сообщает пресс-служба МОН.

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Новый проект вводят, чтобы оптимизировать управление в сфере профессионального образования.

Такой подход мешает создать целостную систему образования, которая будет отвечать на нужды всего регионального рынка труда,

- объяснила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

По словам министра, училища готовят кадры не только для работы в городах. Например, работники профессии в аграрной, технической и строительных сферах часто находят себе работу за пределами городов.

Сейчас городам невыгодно финансировать такие заведения, но для регионального рынка труда они играют важную роль. Это приводит к искусственному урезанию количества бюджетных мест, а больше всего в такой ситуации страдают работодатели. Это решение вводит модель, где все учреждения будут находиться в управлении и на финансировании области, а она уже будет формировать заказ в соответствии с потребностями всего регионального рынка труда,

– рассказывает Новосад.

Пилотный проект стартует уже с 1 сентября 2020 года. Планируется, что пилотные области будут подавать полугодовые отчеты о ходе проекта. После изучения опыта Сумской, Одесской и Винницкой областей, министерство разработает механизм для всей Украины.

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Сколько всего студентов учатся в украинских училищах?По состоянию на 2018 год в системе профессионально-технического образования учились более 238 тысяч студентов, почти вдвое меньше, чем 10 лет назад.