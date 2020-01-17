В училищах проведут дни открытых дверей: детали

В учреждениях профессионального технического образования стартуют дни открытых дверей. Приемные комиссии училищ будут разъяснять поступающим условия обучения. Абитуриенты узнают об особенностях профессий, необходимых документах для поступления и сроках подачи заявок.

Министерство образования обнародовало графики таких мероприятий в 21 области Украины, пишет пресс-служба МОН.

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Приходить на день открытых дверей смогут абитуриенты, их родители, а также все, кто хочет повысить квалификацию и сменить специальность.

Они (дни открытых дверей – 24 канал) должны показать абитуриентам преимущества профессионального образования и, безусловно, сделать процесс вступления понятным. В целом же я призываю всех желающих прийти на встречу в ближайшем заведении, который вас заинтересовал,

– рассказал заместитель министра образования Петр Коржевский.

На встречах будет возможность познакомиться с будущими преподавателями, а также осмотреть оборудование заведений.

Расписание дней открытых дверей по регионам Украины

Информация о расписании обновляется.

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Сколько всего студентов учатся в украинских училищах?

По состоянию на 2019 год в системе профессионально-технического образования обучались более 238 тысяч студентов, что почти вдвое меньше, чем 10 лет назад.