В училищах проведут дни открытых дверей: детали
В учреждениях профессионального технического образования стартуют дни открытых дверей. Приемные комиссии училищ будут разъяснять поступающим условия обучения. Абитуриенты узнают об особенностях профессий, необходимых документах для поступления и сроках подачи заявок.
Министерство образования обнародовало графики таких мероприятий в 21 области Украины, пишет пресс-служба МОН.
Важно: В Украине проведут масштабный аудит училищ
Приходить на день открытых дверей смогут абитуриенты, их родители, а также все, кто хочет повысить квалификацию и сменить специальность.
Они (дни открытых дверей – 24 канал) должны показать абитуриентам преимущества профессионального образования и, безусловно, сделать процесс вступления понятным. В целом же я призываю всех желающих прийти на встречу в ближайшем заведении, который вас заинтересовал,
– рассказал заместитель министра образования Петр Коржевский.
На встречах будет возможность познакомиться с будущими преподавателями, а также осмотреть оборудование заведений.
Расписание дней открытых дверей по регионам Украины
- Винницкая область;
- Кировоградская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Черкасская область;
- Донецкая область;
- Днепропетровская область;
- Житомирская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Полтавская область;
- Ровненская область;
- Хмельницкая область;
- Черниговская область;
- Тернопольская область;
- Херсонская область;
- г. Киев.
Информация о расписании обновляется.
К слову: Минобразования изменит принцип финансирования училищ – предусмотрено 259 миллионов гривен
Сколько всего студентов учатся в украинских училищах?
По состоянию на 2019 год в системе профессионально-технического образования обучались более 238 тысяч студентов, что почти вдвое меньше, чем 10 лет назад.