В училищах проведуть дні відкритих дверей: деталі

У закладах професійної технічної освіти стартують дні відкритих дверей. Приймальні комісії училищ роз'яснюватимуть вступникам умови навчання. Абітурієнти дізнаються про особливості професій, необхідні документи для вступу та терміни подачі заявок.

Міністерство освіти оприлюднило графіки таких заходів у 21 області України, пише пресслужба МОН.

Важливо: В Україні проведуть масштабний аудит училищ

Приходити на день відкритих дверей зможуть абітурієнти, їхні батьки, а також усі, хто хоче підвищити кваліфікацію та змінити фах.

Вони (дні відкритих дверей – 24 канал) мають показати вступникам переваги професійної освіти і, безумовно, зробити процес вступу зрозумілим. Загалом же я закликаю всіх охочих прийти на зустріч у найближчому закладі, який вас зацікавив,

– розповів заступник міністра освіти Петро Коржевський.

На зустрічах буде можливість познайомитися з майбутніми викладачами, а також оглянути обладнання закладів.

Розклад днів відкритих дверей по регіонах України

Інформація щодо розкладу оновлюється.

До слова: Міносвіти змінить принцип фінансування училищ – передбачено 259 мільйонів гривень

Скільки всього студентів вчаться в українських училищах?Станом на 2019 рік в системі професійно-технічної освіти навчались понад 238 тисяч студентів, що майже вдвічі менше ніж 10 років тому.