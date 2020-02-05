Фінансування училищ по-новому: у трьох областях запроваджують новий механізм – деталі

До 2022 року фінансування регіонального замовлення у професійних технічних училищах Вінниці, Одеси та Сум буде відбуватись за рахунок обласних бюджетів. Новий пілотний проєкт повинен розвантажити міські бюджети.

Про рішення Кабінету Міністрів змінити принцип фінансування повідомляє пресслужба МОН.

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Новий проєкт запроваджують, щоб оптимізувати управління у сфері професійної освіти.

Такий підхід заважає створити цілісну систему освіти, яка відповідатиме на потреби усього регіонального ринку праці, –

пояснила міністерка освіти та науки України Ганна Новосад.

За словами міністерки, училища готують кадри не лише для роботи в містах. Наприклад, працівники професії в аграрній, технічній та будівельних сферах часто знаходять собі роботу за межами міст.

Зараз містам невигідно фінансувати такі заклади, але для регіонального ринку праці вони відіграють важливу роль. Це призводить до штучного урізання кількості бюджетних місць, а найбільше у такій ситуації страждають роботодавці. Це рішення запроваджує модель, де всі заклади будуть знаходитися в управлінні та на фінансуванні області, а та вже формуватиме замовлення відповідно до потреб усього регіонального ринку праці,

– розповідає Новосад.

Пілотний проєкт стартує вже з 1 вересня 2020 року. Планується, що пілотні області подаватимуть піврічні звіти про перебіг проєкту. Після вивчення досвіду Сумської, Одеської та Вінницької областей, міністерство напрацює механізм для всієї України.

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Скільки всього студентів навчаються в українських училищах?Станом на 2018 рік в системі професійно-технічної освіти навчались понад 238 тисяч студентів, що майже вдвічі менше ніж 10 років тому.