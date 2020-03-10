В українських училищах та коледжах з'явиться ще одна форма навчання

Студенти закладів професійної технічної освіти матимуть змогу вибирати форму навчання серед 5 варіантів. Студенти зможуть вчитись в кількох закладах одночасно.

Про нові можливості для студентів училищ пише пресслужба МОН.

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Тепер можна буде вибрати всі види інституційної форми навчання – денну, вечірню, заочну, дистанційну та мережеву (дуальну).

Традиційна форма навчання в українських училищах денна. Вечірня та заочна трапляються рідше, дистанційна для студентів училищ радше виняток, проте абсолютно новою стане мережева.

За словами заступника міністра освіти Петра Коржевського, професійна освіта має відповідати на запити суспільства. Саме тому форми навчання теж варіюються.

Ми пропонуємо вчитися за мережевою формою, але інструменти, які б дозволяли її повноцінно застосовувати, відсутні,

– пояснив посадовець.

Що таке мережева форма навчання?За цією формою учні можуть навчатися у кількох закладах одночасно. Один з них – заклад профосвіти, а інший – підприємство, виробництво або заклад освіти є додатковими. Перед стартом навчання всі учасники мають укласти договір, де б чітко зазначалися права та обов'язки кожної сторони.

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Скільки всього студентів вчаться в українських училищах?Станом на 2018 рік в системі професійно-технічної освіти навчались понад 238 тисяч студентів, що майже вдвічі менше ніж 10 років тому.