В украинских училищах и колледжах появится еще одна форма обучения

Студенты учреждений профессионального технического образования смогут выбирать форму обучения среди 5 вариантов. Студенты смогут учиться в нескольких заведениях одновременно.

О новых возможностях для студентов училищ пишет пресс-служба МОН.

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Теперь можно будет выбрать все виды институциональной формы обучения – дневную, вечернюю, заочную, дистанционную и сетевую (дуальную).

Традиционная форма обучения в украинских училищах дневная. Вечерняя и заочная случаются реже, удаленная для студентов училищ скорее исключение, однако абсолютно новой станет сетевая.

По словам заместителя министра образования Петра Коржевского, профессиональное образование должно отвечать на запросы общества. Именно поэтому формы обучения тоже варьируются.

Мы предлагаем учиться по сетевой форме, но инструменты, которые бы позволяли ее полноценно применять, отсутствуют,

– пояснил чиновник.

Что такое сетевая форма обучения?

По этой форме ученики могут учиться в нескольких заведениях одновременно. Одно из них – заведение профобразования, а другое – предприятие, производство или учреждение образования являются дополнительными. Перед стартом обучения все участники должны заключить договор, где бы четко указывались права и обязанности каждой стороны.

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Сколько всего студентов учатся в украинских училищах?

По состоянию на 2018 год в системе профессионально-технического образования обучались более 238 тысяч студентов, что почти вдвое меньше, чем 10 лет назад.