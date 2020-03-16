Поступление 2020: Минобразования обновило правила поступления в училища – детали
Вступительная кампания в учреждения профессионального технического образования в 2020 году будет происходить по новым правилам приема. Теперь поступающим надо будет подавать меньше документов.
Об упрощенных правилах поступления пишет пресс-служба МОН.
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Отныне право на первоочередное поступление будут иметь призеры финального этапа конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников Малой академии наук. Также льготами могут воспользоваться могут люди с инвалидностью и дети из малообеспеченных семей.
К тому же, упрощается механизм взаимодействия учреждений с предприятиями
Теперь, чтобы отправить специалистов на обучение или повышение квалификации, работодатель сможет подписать соглашение, покрыв расходы на обучение,
– сообщается на сайте ведомства.
Подход к работе с поступающими также должен измениться. Приемные комиссии теперь будут больше уделять внимание консультациям.
Приказ подписан бывшей министром образования Анной Новосад.
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Полный текст приказа опубликован на сайте МОН.
Сколько всего студентов учатся в украинских училищах?По состоянию на 2018 год в системе профессионально-технического образования учились более 238 тысяч студентов, почти вдвое меньше, чем 10 лет назад.