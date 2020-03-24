Нынешнее ВНО обязательно состоится, – Стадный

В министерстве образования и науки Украины заверили, что ВНО в 2020 году состоится, несмотря на карантин. В ближайшее время сообщат все детали.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Украины Егор Стадный на своей странице в фейсбук.

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По словам чиновника, ВНО – это одна из самых масштабных логистических операций в стране.

МОН и УЦОКО отрабатывают несколько сценариев проведения ВНО, ЕВЕ, ЄФВВ в различных вариантах развертывания событий,

– заверил Егор Стадный.

Также заместитель министра образования пояснил, что выпускникам следует продолжать подготовку к ВНО, и не забывать о школьной программе.

Именно те разделы программы про послевоенную историю Украины и мира сейчас сверхважные для того, чтобы вы понимали вызовы, через которые проходит сейчас человечество,

– отметил Егор Стадный.

Сколько абитуриентов примут участие в ВНО в этом году?

В целом в нынешнем ВНО планируют принять участие около 290 тысяч человек.

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Что известно о карантине в Украине?

Кабинет министров издал постановление, по которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садиках вводят дистанционное обучение. Карантинные мероприятия продлятся до конца марта.



Также отменили движение железной дороги, междугородные и межобластные перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта закрыли метро.



Разрешено передвигаться только в маршрутке (до 10 человек на одну маршрутку), в троллейбусе и трамвае (до 20 человек), в такси, личным автомобилем или пешком.