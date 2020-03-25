Учебный год могут продлить, – депутат

Обучение в школах может быть продлено, потому что из-за карантина дети пропустили, как минимум, месяц учебного года.

Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказала народный депутат Инна Совсун.

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Она заявила, что Министерству образования и науки надо принять решение, каким образом восполнить тот период, который пропустили ученики.

Мы понимаем, что дистанционное обучение, которое должно происходить во время карантина, оно далеко не во всех школах эффективно работает,

– пояснила Инна Совсун.

"По моему экспертному мнению, тот месяц, который уже пропал из учебного года, его невозможно просто так пропустить. И очевидно, по крайней мере неделю или две к учебному году стоило бы добавить. Для того, чтобы мы не получали огромные пробелы в знаниях детей", – добавила Совсун.

Смотрите прямое включение народного депутата Инна Совсун:

Что известно о карантине в Украине?Кабинет министров издал постановление, по которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садиках вводят дистанционное обучение. Карантинные мероприятия продлятся до конца марта.



Также отменили движение железной дороги, междугородные и межобластные перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта закрыли метро.



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