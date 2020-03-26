Пробное ВНО 2020 состоится в другом формате – Минобразования

Министерство образования и науки Украины совместно с Украинским центром оценивания качества образования разработают новый формат пробного ВНО в связи с продлением карантина.

Об изменении процедуры проведения рассказали в министерстве образования и науки Украины, пишет Освіта.ua.

К слову: ВНО-2020 официально перенесли: что известно

Как именно будет проходить пробное ВНО в 2020 году, пока неизвестно.

Предполагается изменение формата проведения пробного внешнего независимого оценивания. Подробная информация об этом будет обнародована 26 марта 2020 года,

– рассказали в МОН.

Ранее планировалось, что пробное ВНО состоится в конце марта, однако его перенесли на начало апреля из-за карантина. А в связи с продлением карантинных мероприятий, пробное ЗНО вообще оказалось под угрозой срыва.

По каким предметам сдают пробное ВНО?

Ежегодно абитуриенты имеют возможность сдать 3 пробных экзамена из списка: история Украины, математика, биология, география, физика, химия и иностранный язык (на выбор английский, испанский, немецкий и французский).

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Что известно о карантине в Украине?

Кабинет министров издал постановление, по которому с 12 марта в учреждениях общего и высшего образования, художественных и спортивных школах, детских садиках вводят дистанционное обучение. Позже карантин продлили. Он продлится до конца апреля.



Также отменили движение железной дороги, междугородные и межобластные перевозки. В Киеве, Харькове и Днепре с 17 марта закрыли метро.



Разрешено передвигаться только маршруткой (до 10 человек на одну маршрутку), в троллейбусе и трамвае (до 20 человек), в такси, личным автомобилем или пешком.