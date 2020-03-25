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      Україна повністю закриє кордон для пасажирських перевезень: дата

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      Денис Шмигаль / 24 канал

      Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до представників уряду розробити пропозиції щодо закриття українських кордонів з точки зору пасажирських перевезень. Такі заходи є пов'язаними з поширенням коронавірусу в Україні.

      Таку заяву він зробив під час засідання уряду 25 березня. За словами Шмигаля, уряд пропонує, аби до кінця дня 27 березня повністю зупинити будь-який пасажирський рух через кордони України в обидва боки. 

      Важливо! Уряд продовжив карантин до 24 квітня

      "Пропонуємо Міністерству інфраструктури, Міністерству юстиції, МВС, МЗС і профільним віце-прем'єр-міністрам розробити і невідкладно надати пропозиції щодо закриття кордонів України для будь-якого пасажирського сполучення або перетинання", – заявив прем'єр-міністр. 

      Очільник Кабміну зауважив, що рішення щодо закриття кордонів найближчим часом затвердять на позачерговому засіданні. Також це питання за необхідності винесуть на розгляд Комісії з техногенної та екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. 

      Шмигаль пояснив, що в цьому є нагальна необхідність, оскільки за останні тижні ми бачимо, що єдиним джерелом потрапляння коронавірусу в Україну був потік громадян з-за кордону.

      "І цей потік триває. Це посилює та збільшує кількість заражених людей. А далі починається гіберболічний розвиток цієї хвороби", – пікреслив він. 

      Дивіться відео засідання уряду 25 березня 

      Ситуація з коронавірусом в Україні: головне

      • Станом на обід 25 березня в Україні підтвердили 113 випадків зараження коронавірусом.
         
      • На жаль, вже 4 людини від цієї хвороби померли: по одній на Житомирині, Буковині, Прикарпатті та Тернопільщині (3 жінки та один чоловік).
         
      • Найбільше інфікованих – у Чернівецькій області (38 випадків, 1 – летальний), на другому місці йде Київ (31).
         
      • 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження. 
      • У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
      • Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
      • З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
      • З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.
      • Через ситуацію з коронавірусом режим надзвичайної ситуації запроваджено по всій Україні. 

      карантин в Україні, що заборонено
      Які обмеження діють в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус в Україні: вже заразилися 113 людей
      сьогодні
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні
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