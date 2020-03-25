Україна повністю закриє кордон для пасажирських перевезень: дата

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до представників уряду розробити пропозиції щодо закриття українських кордонів з точки зору пасажирських перевезень. Такі заходи є пов'язаними з поширенням коронавірусу в Україні.

Таку заяву він зробив під час засідання уряду 25 березня. За словами Шмигаля, уряд пропонує, аби до кінця дня 27 березня повністю зупинити будь-який пасажирський рух через кордони України в обидва боки.

Важливо! Уряд продовжив карантин до 24 квітня

"Пропонуємо Міністерству інфраструктури, Міністерству юстиції, МВС, МЗС і профільним віце-прем'єр-міністрам розробити і невідкладно надати пропозиції щодо закриття кордонів України для будь-якого пасажирського сполучення або перетинання", – заявив прем'єр-міністр.

Очільник Кабміну зауважив, що рішення щодо закриття кордонів найближчим часом затвердять на позачерговому засіданні. Також це питання за необхідності винесуть на розгляд Комісії з техногенної та екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Шмигаль пояснив, що в цьому є нагальна необхідність, оскільки за останні тижні ми бачимо, що єдиним джерелом потрапляння коронавірусу в Україну був потік громадян з-за кордону.

"І цей потік триває. Це посилює та збільшує кількість заражених людей. А далі починається гіберболічний розвиток цієї хвороби", – пікреслив він.

Дивіться відео засідання уряду 25 березня

Ситуація з коронавірусом в Україні: головне

Станом на обід 25 березня в Україні підтвердили 113 випадків зараження коронавірусом.



На жаль, вже 4 людини від цієї хвороби померли : по одній на Житомирині, Буковині, Прикарпатті та Тернопільщині (3 жінки та один чоловік).



: по одній на Житомирині, Буковині, Прикарпатті та Тернопільщині (3 жінки та один чоловік). Найбільше інфікованих – у Чернівецькій області (38 випадків, 1 – летальний), на другому місці йде Київ (31).



(38 випадків, 1 – летальний), на другому місці йде Київ (31). 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження.

У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.

З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.

Через ситуацію з коронавірусом режим надзвичайної ситуації запроваджено по всій Україні.



Які обмеження діють в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу