Україна повністю закриє кордон для пасажирських перевезень: дата
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до представників уряду розробити пропозиції щодо закриття українських кордонів з точки зору пасажирських перевезень. Такі заходи є пов'язаними з поширенням коронавірусу в Україні.
Таку заяву він зробив під час засідання уряду 25 березня. За словами Шмигаля, уряд пропонує, аби до кінця дня 27 березня повністю зупинити будь-який пасажирський рух через кордони України в обидва боки.
Важливо! Уряд продовжив карантин до 24 квітня
"Пропонуємо Міністерству інфраструктури, Міністерству юстиції, МВС, МЗС і профільним віце-прем'єр-міністрам розробити і невідкладно надати пропозиції щодо закриття кордонів України для будь-якого пасажирського сполучення або перетинання", – заявив прем'єр-міністр.
Очільник Кабміну зауважив, що рішення щодо закриття кордонів найближчим часом затвердять на позачерговому засіданні. Також це питання за необхідності винесуть на розгляд Комісії з техногенної та екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
Шмигаль пояснив, що в цьому є нагальна необхідність, оскільки за останні тижні ми бачимо, що єдиним джерелом потрапляння коронавірусу в Україну був потік громадян з-за кордону.
"І цей потік триває. Це посилює та збільшує кількість заражених людей. А далі починається гіберболічний розвиток цієї хвороби", – пікреслив він.
Дивіться відео засідання уряду 25 березня
Ситуація з коронавірусом в Україні: головне
- Станом на обід 25 березня в Україні підтвердили 113 випадків зараження коронавірусом.
- На жаль, вже 4 людини від цієї хвороби померли: по одній на Житомирині, Буковині, Прикарпатті та Тернопільщині (3 жінки та один чоловік).
- Найбільше інфікованих – у Чернівецькій області (38 випадків, 1 – летальний), на другому місці йде Київ (31).
- 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але 25 березня уряд продовжив обмеження.
- У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
- Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
- З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
- З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.
- Через ситуацію з коронавірусом режим надзвичайної ситуації запроваджено по всій Україні.
Які обмеження діють в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу