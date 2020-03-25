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      Украина полностью закроет границу для пассажирских перевозок: дата

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      Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к представителям правительства разработать предложение по закрытию украинских границ для пассажирских перевозок. Такие меры связаны с распространением коронавируса в Украине.

      Такое заявление он сделал во время заседания правительства 25 марта. По словам Шмыгаля, правительство предлагает, чтобы до конца дня 27 марта полностью остановить любое пассажирское движение через границы Украины в обе стороны.

      Важно! Правительство продлило карантин до 24 апреля

      "Предлагаем Министерству инфраструктуры, Министерству юстиции, МВД, МИД и профильным вице-премьер-министрам разработать и безотлагательно предоставить предложения относительно закрытия границ Украины для любого пассажирского сообщения или пересечения", – заявил премьер-министр.

      Глава Кабмина отметил, что решение о закрытии границ в ближайшее время утвердят на внеочередном заседании. Также этот вопрос при необходимости вынесут на рассмотрение Комиссии по техногенной и экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

      Шмыгаль пояснил, что в этом есть насущная необходимость, поскольку за последние недели мы видим, что единственным источником попадания коронавируса в Украину был поток граждан из-за рубежа.

      "И этот поток продолжается. Это усиливает и увеличивает количество зараженных людей. А дальше начинается гиберболическое развитие этой болезни", – подчеркнул он.

      Смотрите видео заседания правительства 25 марта

      Ситуация с коронавирусом в Украине: главное

      • По состоянию на обед 25 марта в Украине подтвердили 113 случаев заражения коронавирусом.
      • К сожалению, уже 4 человека от этой болезни умерли: по одному на Житомирщине, Буковине, Прикарпатье и Тернопольщине (3 женщины и один мужчина).
      • Больше всего инфицированных – в Черновицкой области (38 случаев, 1 – летальный), на втором месте идет Киев (31).
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения.
      • В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
      • Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
      • С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.
      • С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего на самолетах.
      • Из-за ситуации с коронавирусом режим чрезвычайной ситуации сначала был введен в 9 областях и Киеве, а затем и по всей Украине.

      карантин в Україні, що заборонено
      Какие ограничения действуют в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала

      Чем отличается чрезвычайное положение от чрезвычайной ситуации
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине
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