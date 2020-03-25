Буковель тільки зараз призупинив роботу через карантин

На українському гірськолижному курорті Буковель заявили, що з 25 березня вони тимчасово призупиняють роботу. Таким чином, вони достроково закінчують зимовий сезон 2019 – 2020. Такі заходи є пов’язаними із запровадженим українською владою карантином через поширення коронавірусу.

Як повідомляють на офіційному сайті Буковелю, карантин у них розповсюджуватиметься на всі послуги та на всій території комплексу.

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Таким чином,

Буковель припиняє приймати туристів,

всі сервіси буде закрито, зокрема роботу витягів буде зупинено.

Нам дуже сумно це констатувати. Погодні умови – чудові, сезон катання міг тривати ще досить довго. Станом на зараз немає жодних юридичних причин для закриття, але в цій ситуації ми розуміємо, що кожен наступний день функціонування курорту – це гіпотетичний, додатковий ризик для життя та здоров'я наших гостей. А це те, чим ми не можемо і не будемо ризикувати,

– зазначають у Буковелі.

Тут додають, що основною причиною такого рішення є відсутність достовірної інформації щодо поширення коронавірусу в Україні, тому багато питань залишаються без чіткої відповіді.

Щодо тих людей, які забронювали проживання в готелях Буковелю на найближчий період, то їм слід звернутися на пошту [email protected] "для позитивного вирішення цього питання".

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Зауважимо, що через запровадження карантину відпочинковий комплекс VODA club, який також розташовується на території Буковелю, зачинився ще 18 березня.

Ситуація з коронавірусом в Україні: головне

Найбільше інфікованих – у Чернівецькій області (38 випадків, 1 – летальний), на другому місці йде Київ (31).

12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Щоправда, є імовірність, що його продовжать.

У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.

З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.

Через ситуацію з коронавірусом режим надзвичайної ситуації запроваджено у 9 областях і Києві.



Мовиться про такі області – Дніпропетровську, Івано-Франківську, Тернопільську, Черкаську, Донецьку, Львівську, Київську, Чернівецьку та Харківську.



Які обмеження діють в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу