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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Буковель тільки зараз призупинив роботу через карантин

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      Буковель достроково завершив зимовий сезон через коронавірус / Пресслужба гірськолижного курорту Буковель

      На українському гірськолижному курорті Буковель заявили, що з 25 березня вони тимчасово призупиняють роботу. Таким чином, вони достроково закінчують зимовий сезон 2019 – 2020. Такі заходи є пов’язаними із запровадженим українською владою карантином через поширення коронавірусу.

      Як повідомляють на офіційному сайті Буковелю, карантин у них розповсюджуватиметься на всі послуги та на всій території комплексу.

      Важливо В Україні вже 113 підтверджених випадків коронавірусу, – ДСНС

      Таким чином,

      • Буковель припиняє приймати туристів,
      • всі сервіси буде закрито, зокрема роботу витягів буде зупинено.

      Нам дуже сумно це констатувати. Погодні умови – чудові, сезон катання міг тривати ще досить довго. Станом на зараз немає жодних юридичних причин для закриття, але в цій ситуації ми розуміємо, що кожен наступний день функціонування курорту – це гіпотетичний, додатковий ризик для життя та здоров'я наших гостей. А це те, чим ми не можемо і не будемо ризикувати,
      – зазначають у Буковелі.

      Тут додають, що основною причиною такого рішення є відсутність достовірної інформації щодо поширення коронавірусу в Україні, тому багато питань залишаються без чіткої відповіді.

      Щодо тих людей, які забронювали проживання в готелях Буковелю на найближчий період, то їм слід звернутися на пошту [email protected] "для позитивного вирішення цього питання".

      До теми Коронавірус в Україні: в Чернігові призупиняють громадський транспорт і закривають ринки

      Зауважимо, що через запровадження карантину відпочинковий комплекс VODA club, який також розташовується на території Буковелю, зачинився ще 18 березня.

      Ситуація з коронавірусом в Україні: головне

      • Найбільше інфікованих – у Чернівецькій області (38 випадків, 1 – летальний), на другому місці йде Київ (31).
      • 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Щоправда, є імовірність, що його продовжать.
      • У межах карантину Україна закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
      • Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
      • З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
      • З 24 березня українцям заборонили здійснювати будь-які туристичні мандрівки, передусім літаками.
      • Через ситуацію з коронавірусом режим надзвичайної ситуації запроваджено у 9 областях і Києві.
         
      • Мовиться про такі області – Дніпропетровську, Івано-Франківську, Тернопільську, Черкаську, Донецьку, Львівську, Київську, Чернівецьку та Харківську.

      карантин в Україні, що заборонено
      Які обмеження діють в Україні під час карантину / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Карпати Подорожі Відпочинок
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