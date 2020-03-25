В Україні вже 113 підтверджених випадків коронавірусу, – ДСНС

Державна служба надзвичайних ситуацій повідомляє, що кількість випадків інфікування на Covid-2019 вже перевалила за 100. За одну добу підтвердили майже 30 заражень у різних регіонах України.

24 березня лабораторно підтверджено 29 випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Такі дані надає пресслужба ДСНС.

Читайте Новини про коронавірус 24 березня: в Україні понад 100 випадків, захворіла вагітна жінка

Зафіксували нові випадки за добу у Чернівецькій області – 13, Київській – 7, Запорізькій – 2, Тернопільській – 2, у Києві – 2, Волинській – 1, Луганській – 1 та Одеській – 1.

Станом на 7 годину 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків а саме:

Чернівецька – 38 (1 померла),

м. Київ – 31,

Київська – 22,

Івано-Франківська – 5 (1 померла),

Тернопільська – 4,

Дніпропетровська – 2,

Житомирська – 2 (1 померла),

Запорізька – 2,

Львівська – 2,

Волинська – 1,

Донецька – 1,

Луганська – 1,

Одеська - 1,

Черкаська – 1.

Важливо! МОЗ на вечір 24 березня офіційно повідомило про 97 випадків хвороби, ще 1 випадок підтвердив мер Броварів, інших 2 – тернопільські ЗМІ.

МОЗ повідомляв про ймовірне зараження мільйонів українців у майбутньому, однак дотримання карантину мало б цього не допустити.

Новина доповнюється…