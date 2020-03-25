В Україні вже 113 підтверджених випадків коронавірусу, – ДСНС
Державна служба надзвичайних ситуацій повідомляє, що кількість випадків інфікування на Covid-2019 вже перевалила за 100. За одну добу підтвердили майже 30 заражень у різних регіонах України.
24 березня лабораторно підтверджено 29 випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Такі дані надає пресслужба ДСНС.
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Зафіксували нові випадки за добу у Чернівецькій області – 13, Київській – 7, Запорізькій – 2, Тернопільській – 2, у Києві – 2, Волинській – 1, Луганській – 1 та Одеській – 1.
Станом на 7 годину 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків а саме:
- Чернівецька – 38 (1 померла),
- м. Київ – 31,
- Київська – 22,
- Івано-Франківська – 5 (1 померла),
- Тернопільська – 4,
- Дніпропетровська – 2,
- Житомирська – 2 (1 померла),
- Запорізька – 2,
- Львівська – 2,
- Волинська – 1,
- Донецька – 1,
- Луганська – 1,
- Одеська - 1,
- Черкаська – 1.
Важливо! МОЗ на вечір 24 березня офіційно повідомило про 97 випадків хвороби, ще 1 випадок підтвердив мер Броварів, інших 2 – тернопільські ЗМІ.
МОЗ повідомляв про ймовірне зараження мільйонів українців у майбутньому, однак дотримання карантину мало б цього не допустити.
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