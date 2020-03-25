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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      В Україні вже 113 підтверджених випадків коронавірусу, – ДСНС

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      В Україні вже 113 підтверджених випадків коронавірусу / unsplash.com

      Державна служба надзвичайних ситуацій повідомляє, що кількість випадків інфікування на Covid-2019 вже перевалила за 100. За одну добу підтвердили майже 30 заражень у різних регіонах України.

      24 березня лабораторно підтверджено 29 випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Такі дані надає пресслужба ДСНС.

      Читайте Новини про коронавірус 24 березня: в Україні понад 100 випадків, захворіла вагітна жінка

      Зафіксували нові випадки за добу у Чернівецькій області – 13, Київській – 7, Запорізькій – 2, Тернопільській – 2, у Києві – 2, Волинській – 1, Луганській – 1 та Одеській – 1.

      Станом на 7 годину 25 березня на території України зафіксовано 113 випадків а саме:

      • Чернівецька – 38 (1 померла),
      • м. Київ – 31,
      • Київська – 22,
      • Івано-Франківська – 5 (1 померла),
      • Тернопільська – 4,
      • Дніпропетровська – 2,
      • Житомирська – 2 (1 померла),
      • Запорізька – 2,
      • Львівська – 2,
      • Волинська – 1,
      • Донецька – 1,
      • Луганська – 1,
      • Одеська - 1,
      • Черкаська – 1.

      Важливо! МОЗ на вечір 24 березня офіційно повідомило про 97 випадків хвороби, ще 1 випадок підтвердив мер Броварів, інших 2 – тернопільські ЗМІ.

      МОЗ повідомляв про ймовірне зараження мільйонів українців у майбутньому, однак дотримання карантину мало б цього не допустити.

      Новина доповнюється…

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: ДСНС Здоров'я Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Новини України
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