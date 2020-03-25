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      В Украине уже 113 подтвержденных случаев коронавируса, – ГСЧС

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      В Украине уже 113 подтвержденных случаев коронавируса / GettyImages

      Государственная служба чрезвычайных ситуаций сообщает, что количество случаев инфицирования Covid-2019 уже перевалило за 100. За сутки подтвердили почти 30 заражений в разных регионах Украины.

      24 марта лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Такие данные предоставляет пресс-служба ГСЧС.

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      Зафиксировали новые случаи за сутки в Черновицкой области – 13, Киевской – 7, Запорожской – 2, Тернопольской – 2, в Киеве – 2, Волынской – 1, Луганской – 1 и Одесской – 1.

      По состоянию на 7 часов 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев а именно:

      • Черновицкая – 38 (1 умер),
      • г. Киев – 31,
      • Киевская – 22,
      • Ивано-Франковская – 5 (1 умер),
      • Тернопольская – 4,
      • Днепропетровская – 2,
      • Житомирская – 2 (1 умер),
      • Запорожская – 2,
      • Львовская – 2,
      • Волынская – 1,
      • Донецкая – 1,
      • Луганская – 1,
      • Одесская – 1,
      • Черкасская – 1.

      Важно! Минздрав на вечер 24 марта официально сообщило о 97 случаях болезни, еще 1 случай подтвердил мэр Броваров, других 2 – тернопольские СМИ.

      МОЗ сообщало о возможном заражении миллионов украинцев в будущем, однако соблюдение карантина должно бы этого не допустить.

      Новость дополняется…

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      Новости коронавируса 24 марта: в Украине более 100 случаев, заболела беременная женщина
      сегодня
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Здоровье Коронавирус Covid-19 ГСЧС Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине
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