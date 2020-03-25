В Украине уже 113 подтвержденных случаев коронавируса, – ГСЧС
Государственная служба чрезвычайных ситуаций сообщает, что количество случаев инфицирования Covid-2019 уже перевалило за 100. За сутки подтвердили почти 30 заражений в разных регионах Украины.
24 марта лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Такие данные предоставляет пресс-служба ГСЧС.
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Зафиксировали новые случаи за сутки в Черновицкой области – 13, Киевской – 7, Запорожской – 2, Тернопольской – 2, в Киеве – 2, Волынской – 1, Луганской – 1 и Одесской – 1.
По состоянию на 7 часов 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев а именно:
- Черновицкая – 38 (1 умер),
- г. Киев – 31,
- Киевская – 22,
- Ивано-Франковская – 5 (1 умер),
- Тернопольская – 4,
- Днепропетровская – 2,
- Житомирская – 2 (1 умер),
- Запорожская – 2,
- Львовская – 2,
- Волынская – 1,
- Донецкая – 1,
- Луганская – 1,
- Одесская – 1,
- Черкасская – 1.
Важно! Минздрав на вечер 24 марта официально сообщило о 97 случаях болезни, еще 1 случай подтвердил мэр Броваров, других 2 – тернопольские СМИ.
МОЗ сообщало о возможном заражении миллионов украинцев в будущем, однако соблюдение карантина должно бы этого не допустить.
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