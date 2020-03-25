В Украине уже 113 подтвержденных случаев коронавируса, – ГСЧС

Государственная служба чрезвычайных ситуаций сообщает, что количество случаев инфицирования Covid-2019 уже перевалило за 100. За сутки подтвердили почти 30 заражений в разных регионах Украины.

24 марта лабораторно подтверждено 29 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Такие данные предоставляет пресс-служба ГСЧС.

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Зафиксировали новые случаи за сутки в Черновицкой области – 13, Киевской – 7, Запорожской – 2, Тернопольской – 2, в Киеве – 2, Волынской – 1, Луганской – 1 и Одесской – 1.

По состоянию на 7 часов 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев а именно:

Черновицкая – 38 (1 умер),

г. Киев – 31,

Киевская – 22,

Ивано-Франковская – 5 (1 умер),

Тернопольская – 4,

Днепропетровская – 2,

Житомирская – 2 (1 умер),

Запорожская – 2,

Львовская – 2,

Волынская – 1,

Донецкая – 1,

Луганская – 1,

Одесская – 1,

Черкасская – 1.

Важно! Минздрав на вечер 24 марта официально сообщило о 97 случаях болезни, еще 1 случай подтвердил мэр Броваров, других 2 – тернопольские СМИ.

МОЗ сообщало о возможном заражении миллионов украинцев в будущем, однако соблюдение карантина должно бы этого не допустить.

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