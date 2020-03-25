Буковель только сейчас приостановил работу из-за карантина

На украинском горнолыжном курорте Буковель заявили, что с 25 марта они временно приостанавливают работу. Таким образом, они досрочно заканчивают зимний сезон 2019–2020. Такие меры связаны с введенным украинскими властями карантином из-за распространения коронавируса.

Как сообщают на официальном сайте Буковеля, карантин у них будет распространяться на все услуги и на всю территорию комплекса.

Важно В Украине уже 113 подтвержденных случаев коронавируса, – ГСЧС

Таким образом,

Буковель прекращает принимать туристов,

все сервисы будут закрыты, в частности работа подъемников будет остановлена.

Нам очень грустно это констатировать. Погодные условия – замечательные, сезон катания мог длиться еще достаточно долго. По состоянию на сейчас нет никаких юридических причин для закрытия, но в этой ситуации мы понимаем, что каждый последующий день функционирования курорта – это гипотетический, дополнительный риск для жизни и здоровья наших гостей. А это то, чем мы не можем и не будем рисковать,

– отмечают в Буковеле.

Здесь добавляют, что основной причиной такого решения является отсутствие достоверной информации относительно распространения коронавируса в Украине, поэтому многие вопросы остаются без четкого ответа.

Относительно тех людей, которые забронировали проживание в отелях Буковеля на ближайший период, то им следует обратиться на почту [email protected] "для положительного решения этого вопроса".

К теме Коронавирус в Украине: в Чернигове приостанавливают общественный транспорт и закрывают рынки

Заметим, что из-за введения карантина комплекс VODA club, который также располагается на территории Буковеля, закрылся еще 18 марта.

Ситуация с коронавирусом в Украине: главное

Больше всего инфицированных – в Черновицкой области (38 случаев, 1 – летальный), на втором месте идет Киев (31).

– в Черновицкой области (38 случаев, 1 – летальный), на втором месте идет Киев (31). 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Правда, есть вероятность, что его продлят.

чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Правда, есть вероятность, что его продлят. В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.

для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта. Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании. С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.

сообщение. Также в Киеве, Харькове и Днепре. С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего на самолетах.

прежде всего на самолетах. Из-за ситуации с коронавирусом режим чрезвычайной ситуации введен в 9 областях и Киеве.

введен в 9 областях и Киеве. Речь идет о таких областях – Днепропетровской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черкасской, Донецкой, Львовской, Киевской, Черновицкой и Харьковской.



Какие ограничения действуют в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала