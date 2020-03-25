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      Буковель только сейчас приостановил работу из-за карантина

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      На украинском горнолыжном курорте Буковель заявили, что с 25 марта они временно приостанавливают работу. Таким образом, они досрочно заканчивают зимний сезон 2019–2020. Такие меры связаны с введенным украинскими властями карантином из-за распространения коронавируса.

      Как сообщают на официальном сайте Буковеля, карантин у них будет распространяться на все услуги и на всю территорию комплекса.

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      Таким образом,

      • Буковель прекращает принимать туристов,
      • все сервисы будут закрыты, в частности работа подъемников будет остановлена.

      Нам очень грустно это констатировать. Погодные условия – замечательные, сезон катания мог длиться еще достаточно долго. По состоянию на сейчас нет никаких юридических причин для закрытия, но в этой ситуации мы понимаем, что каждый последующий день функционирования курорта – это гипотетический, дополнительный риск для жизни и здоровья наших гостей. А это то, чем мы не можем и не будем рисковать,
      – отмечают в Буковеле.

      Здесь добавляют, что основной причиной такого решения является отсутствие достоверной информации относительно распространения коронавируса в Украине, поэтому многие вопросы остаются без четкого ответа.

      Относительно тех людей, которые забронировали проживание в отелях Буковеля на ближайший период, то им следует обратиться на почту [email protected] "для положительного решения этого вопроса".

      К теме Коронавирус в Украине: в Чернигове приостанавливают общественный транспорт и закрывают рынки

      Заметим, что из-за введения карантина комплекс VODA club, который также располагается на территории Буковеля, закрылся еще 18 марта.

      Ситуация с коронавирусом в Украине: главное

      • Больше всего инфицированных – в Черновицкой области (38 случаев, 1 – летальный), на втором месте идет Киев (31).
      • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Правда, есть вероятность, что его продлят.
      • В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта.
      • Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.
      • С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.
      • С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего на самолетах.
      • Из-за ситуации с коронавирусом режим чрезвычайной ситуации введен в 9 областях и Киеве.
      • Речь идет о таких областях – Днепропетровской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черкасской, Донецкой, Львовской, Киевской, Черновицкой и Харьковской.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Карпаты Путешествия Отдых
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