Карантин в Украине продлили до 24 апреля: на что это повлияет

В Украине на общенациональном уровне продлили карантин из-за коронавируса до 24 апреля. На это время запрещают проведение массовых мероприятий, останавливают учебный процесс в школах и университетах, меняют работу транспорта. Об ограничениях на время карантина в Украине – читайте в материале 24 канала.

Карантин в Украине: когда ввели и почему

12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса.

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За 2 недели карантина в Украине ввели немало ограничений. Так, Украина закрыла свои границы для иностранцев; прекратила международное авиа - и железнодорожное сообщение; запретили осуществлять любые туристические путешествия; закрыты все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.



Что запрещено в Украине из-за коронавируса / инфографика 24 канала

Карантин в Украине продолжили: что изменится

25 марта Кабинет Министров решил продлить карантин еще на месяц – до 24 апреля. Все потому, что коронавирус быстро распространяется по территории Украины, уже есть летальные случаи.

Важно! По состоянию на 26 апреля в Украине зафиксировали 156 случаев коронавируса. К сожалению, 5 человек умерли. Однако есть и хорошие новости: восстановился черновчанин, который первым заболел Covіd-19 в Украине.

Также 25 апреля правительство ввело режим чрезвычайной ситуации по всей Украине.

Чрезвычайная ситуация демонстрирует нам, что мы имеем быстрое распространение вируса по всей стране. Сейчас мы имеем динамику, которая позволяет держать ситуацию под контролем,

– сказал глава МВД Арсен Аваков.

Карантин и режим ЧС предусматривают:

запрет массового передвижения по улицам;

запрет на собрание больших групп более 10 человек;

граждане обязаны носить маски;

инфицированных коронавирусом украинцев, которые отказываются от соблюдения изоляции и лечения, будут госпитализировать принудительно;

все помещения, дороги и тротуары должны проходить тщательную дезинфекцию.

Кроме того, правительство предлагает до 27 марта полностью остановить любое пассажирское движение через границы Украины в обе стороны.



Что предусматривает режим чрезвычайной ситуации / Инфографика 24 канала

Также из-за месячного карантина и чрезвычайной ситуации в Украине отменяют или переносят большинство важных событий.

Празднование Пасхи

Из-за карантина празднование Пасхи в 2020 году, которое приходится на 19 апреля, будет значительно ограничено. Президент Владимир Зеленский уже обсудил эту тему с руководителями всех церквей в Украине.

Пасху обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Если какой-то обряд требует присутствия людей, то надо ограничивать количество прихожан. Все руководители церквей соглашаются с этим,

– отметил Зеленский.

Для безопасности людей во время празднования, государство начало готовить план "Пасха дома". Он предусматривает:

Возможность размещения патрулей возле храмов и церквей.

В случае большого скопления людей, священники должны проводить беседы с прихожанами и разъяснять им, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья тех, кто вокруг.

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Кроме того, Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь разрабатывают различные версии, как пройдет Пасха и как будут править литургии в страстную неделю.

Рекомендации УГКЦ на время карантина:

Пожилым Людям и с детьми предпочесть домашнюю молитву;

Верующим разрешается не целовать иконы;

В Великую пятницу не будут делать никаких процессий – ни в храме, ни вне его;

Плащаницу можно вынести из святилища прямо к Божьему гробу и установить ограничения перед самой плащаницей, чтобы верующие не подходили для ее целования.

В воскресенье Пасхи необходимо служить, по возможности, на улице. Не делать процессий – ни в храме, ни вокруг храма.

Освящать лозу в Вербное воскресенье и святить куличи и пасхальные блюда на Пасху только на улице. Освящать их можно в Пасхальную субботу столько времени, сколько это будет нужно.

Рекомендации ПЦУ на время карантина:

настоятелям храмов, председателям религиозных общин строго соблюдать правила карантина;

ограничить присутствие на богослужении верующих до 10 человек;

в храмах соблюдать санитарные нормы: убирать, протирать иконы и другие святыни, ручки входной двери специальными дезинфицирующими растворами;

иконы, кресты, распятия – достаточно совершить поклон и перекреститься, не целуя их;

ввести, где это возможно, трансляцию богослужений через сеть, призывая прихожан к свершению домашней молитвы.

Остановка обучения и переноса ВНО

Из-за коронавируса в Украине приостановили учебный процесс в детсадах, школах и университетах. Однако скучать дома школьникам и студентам не приходится. Для большинства из них организовали дистанционное обучение, а учителя и преподаватели проводят онлайн-лекции и уроки.

Пока неизвестно, как именно ученики и студенты будут наверстывать пропущенный учебный процесс. Однако некоторые из нардепов не исключают, что обучение в школах могут продлить летом, если из-за карантина дети пропустят, как минимум, месяц учебного года.

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Несколько сложнее ситуация для абитуриентов, которые в этом году планируют сдавать ВНО. Регистрация на него прошла в период с 3 февраля до 24 марта. Предварительно тесты должны состояться в конце мая – начале июня. Однако в связи с карантином ВНО переносят, а новые даты тестирования пока неизвестны.

Нынешнее ВНО нужно будет переносить на более поздние даты. Однако оно обязательно произойдет. Надеюсь, что до конца этой недели уже сможем представить их обществу с четким таймингом,

– рассказал заместитель министра образования Егор Стадный.

Заметим, абитуриенты могут зарегистрироваться на участие в экзаменах по 11 предметам, из которых три обязательные: украинский язык и литература, математика или история Украины (на выбор) и еще один предмет на выбор.

В новом формате проведут и пробное ВНО, которое должно было состояться в начале апреля. Сейчас способ для тестирования в условиях карантина разрабатывает Министерство образования и науки Украины совместно с Украинским центром оценивания качества образования.

Работа транспорта

Из-за карантина в Украине уже не работает метро, не ходят междугородние маршрутки и поезда, а в трамваях и городских маршрутках действуют ограничения на количество пассажиров. В частности, в одном вагоне одновременно могут находиться не более 10 человек, все они обязаны пользоваться средствами личной защиты.

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Кроме того, в Тернополе, Сумах, Чернигове, Луцке, Черновцах, Одессе и других крупных городах остановили работу общественного транспорта. Там коммунальный транспорт будет выполнять лишь спецрейсы для работников, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

В то же время в Киеве и Днепре в общественный транспорт можно попасть только по спецпропуску. Их могут получить медработники, правоохранители, работники сферы ЖКХ, сотрудники продуктовых магазинов, почтовых служб, банковские работники и некоторые другие категории населения.



Спецпропуск для проезда в общественном транспорте Киева / фото Анастасии Крымовой (24 канал)

К слову, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, согласно решению Кабмина, работа метро в Киеве приостановлена до 3 апреля. Но есть вероятность, что ограничения продолжат, если будет существовать опасность для людей.



Какие дополнительные ограничения действуют в Киеве / Инфографика 24 канала

Закрыты рестораны, ТРЦ и кинотеатры

В начале карантина в Украине сразу запретили работу ресторанов, кафе, заведений быстрого питания. Они закрыты для посетителей, однако большинство из них работают на доставку.

Также прекратили работу кинотеатры по всей стране, среди которых "Планета кино" и Multiplex.

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Сейчас по всей стране закрыты и крупные торгово-развлекательные центры, где всегда было большое скопление людей. Там могут работать только продуктовые маркеты.

25 марта временно приостановил работу крупнейший украинский горнолыжный курорт Буковель. Там больше не принимают туристов и закрыли все сервисы. Что касается людей, которые забронировали проживание в отелях Буковеля на ближайший период, то им нужно обратиться в администрацию комплекса.

Кроме того, в тех заведениях, которые работают во время пандемии, установлены специальные отметки, за которыми должны быть посетители. Расстояние между такими отметками – 1 -2 метра.

Могут ли карантин продолжить или отменить раньше

Могут. Все зависит от ситуации, которая будет в Украине с распространением коронавируса. Власть не исключает: если в государстве резко начнет увеличиваться количество больных – карантин могут продлить и после 24 апреля.

В то же время рассматривают и оптимистичный вариант. Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что карантин могут отменить раньше, если не будет вспышки Covid-19.

Мы пройдем этот вызов, и если это произойдет быстрее, чем 24 апреля, то мы отменим карантинные мероприятия и чрезвычайную ситуацию досрочно,

- подчеркнул Шмигаль.

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