Поступление 2020: университеты утвердят правила приема до конца года – детали

27 Читати новину українською
Университеты определятся с подробными условиями поступления / JESHOOTS.COM

До 31 декабря 2019 года украинские высшие учебные заведения должны утвердить собственные правила приема на обучение в 2020 году. Утверждать будут ученые советы университетов каждый свои правила поступления.

Правила приема будут разрабатывать на основании действующих всеукраинских условий, сообщает Освіта.UA.

К слову: Подготовка к ВНО-2020: даты и какие предметы нужны для поступления

Подробные условия поступления каждый университет должен опубликовать на своем сайте.

Что будут содержать правила поступления?

  • перечень всех образовательных программ, по которым осуществляется прием на каждый уровень высшего образования;
  • порядок проведения конкурсного отбора и сроки зачисления поступающих;
  • перечень предметов, по которым необходимо сдать ВНО для той или иной специальности;
  • перечень предметов для вступительных экзаменов и порядок работы приемной комиссии (дни недели и часы)
  • процедуру и сроки проведения приема заявлений, а также порядок проведения экзаменов и сроки обнародования результатов;
  • порядок и сроки представления апелляций по результатам вступительных испытаний;
  • условия поселения абитуриентов, количество свободных мест в общежитиях, условия и гарантии поселения студентов в общежитие;
  • процедура приема на обучение иностранцев и лиц без гражданства;
  • порядок прохождения медицинского осмотра поступающих в учреждения высшего образования;
  • порядок оценки уровня физической подготовки (если это предусмотрено спецификой профессии)
  • процедура и формы проведения творческих конкурсов;
  • наличие / отсутствие мест, финансируемых по государственному заказу;
  • процедура вычисления конкурсного балла;
  • квоты для приема на средства государственного или регионального бюджета;
  • перечень возможностей для обучения лиц с особыми образовательными потребностями;

К теме: Вступительная кампания 2020 в Украине: бюджетных мест станет меньше

Сколько в Украине всего университетов?Всего в 2019 году функционировало почти 300 сертифицированных заведений высшего образования в Украине

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: ВНА Высшее образование Учеба Образование в Украине
Образовательные возможности за рубежом: что можно успеть еще до конца года – список
сегодня
27
Залиште відгук