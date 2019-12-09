Поступление 2020: университеты утвердят правила приема до конца года – детали
До 31 декабря 2019 года украинские высшие учебные заведения должны утвердить собственные правила приема на обучение в 2020 году. Утверждать будут ученые советы университетов каждый свои правила поступления.
Правила приема будут разрабатывать на основании действующих всеукраинских условий, сообщает Освіта.UA.
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Подробные условия поступления каждый университет должен опубликовать на своем сайте.
Что будут содержать правила поступления?
- перечень всех образовательных программ, по которым осуществляется прием на каждый уровень высшего образования;
- порядок проведения конкурсного отбора и сроки зачисления поступающих;
- перечень предметов, по которым необходимо сдать ВНО для той или иной специальности;
- перечень предметов для вступительных экзаменов и порядок работы приемной комиссии (дни недели и часы)
- процедуру и сроки проведения приема заявлений, а также порядок проведения экзаменов и сроки обнародования результатов;
- порядок и сроки представления апелляций по результатам вступительных испытаний;
- условия поселения абитуриентов, количество свободных мест в общежитиях, условия и гарантии поселения студентов в общежитие;
- процедура приема на обучение иностранцев и лиц без гражданства;
- порядок прохождения медицинского осмотра поступающих в учреждения высшего образования;
- порядок оценки уровня физической подготовки (если это предусмотрено спецификой профессии)
- процедура и формы проведения творческих конкурсов;
- наличие / отсутствие мест, финансируемых по государственному заказу;
- процедура вычисления конкурсного балла;
- квоты для приема на средства государственного или регионального бюджета;
- перечень возможностей для обучения лиц с особыми образовательными потребностями;
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