Уже 25 июня в Украине стартует Внешнее независимое оценивание. Начнется оно с тестирования на знание математики. В Минздраве уже тщательно подготовились и рассказали, как организуют ВНО в условиях пандемии коронавируса.

Главный санитарный врач Украины лично протестировал несколько школ в столице, а также в Киевской и Житомирской областях. Все они соответствуют правилам, которые предоставлены Министерством здравоохранения. Об этом сам Виктор Ляшко рассказал на брифинге, передает 24 канал.

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Хотел бы напомнить, что 25 июня стартует ВНО. Правительство, органы местного самоуправления, департаменты образования, здравоохранения, главные санврачи, директора школ сделали все возможное для проведения безопасного тестирования в условиях карантина,

– подчеркнул он.

Главный санврач попросил родителей и самих участников ВНО накануне придерживаться всех карантинных мероприятий, ограничить собственную мобильность, не посещать места скопления людей, носить маски в общественных заведениях и обрабатывать руки антисептиком

Как будет проходить ВНО в условиях карантина:

В каждой школе, которая является пунктом тестирования, будут сформированы четкие маршруты захода учеников в аудитории. На входе будут висеть разработанные графики.

Дети должны появиться в определенное время, перед входом их опросят о состоянии здоровья проведут термометрию, укажут аудиторию.

Они четко по стрелкам пройдут в аудиторию, в которой должно быть не больше 15 человек. Парты должны быть расставлены так, чтобы сохранялась дистанция в 1,5 метра между участниками ВНО.

В школах должны быть расставлены антисептики.

В санитарных комнатах должно быть мыло, проточная вода, бумажные полотенца.

Всем участникам ВНО предоставят защитные маски в школах, будет организовано медицинское дежурство возле этих учебных заведений.



Правила проведения ВНО 2020 во время пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала