Уже совсем скоро начнется основная сессия ВНО, но в этом году выпускников ждут изменения из-за пандемии COVID-19. Как не нервничать, не поддаться стрессу во время подготовки и хорошо сдать экзамены – читайте далее в нашем материале.

На основную сессию Внешнего независимого оценивания зарегистрировались 379 493 человека. Чтобы не волноваться и сдать хорошо ВНО "На урок" подготовил подборку полезных и простых советов.

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Советы для подготовки к ВНО

Нужно психологически правильно настроиться. То есть доказать себе, что ВНО на самом деле важно для будущего.

Во время самостоятельной подготовки к ВНО многие поступающие неправильно используют собственное время. Чтобы эффективно распределить время, нужно планировать каждый день. Например, час для одного предмета, затем 10 – 15 минут отдыха.

Если тема кажется вам сложной, не стесняйтесь просить помощь у учителя или обсуждать ее между одноклассниками.

Стоит регулярно проверять свои знания в практической работе.

Нужно чередовать учебу и отдых, так как для эффективной работы мозга нужно периодически отдыхать.

Не игнорируйте темы, которые кажутся очень сложными. Чтобы разобраться со сложной темой, можно попросить помощи у своего учителя.

Кроме подготовки в виде обработки большого количества материала, нужно помнить и о психологической составляющей каждого человека.

Психологическая помощь:

Перед тестированием нужно хорошо выспаться и отдохнуть.

Хорошая подготовка придает уверенность в своих знаниях.

Использовать и надеяться только на собственные силы.

Следить за новостями о ВНО на официальном портале УЦОКО или в СМИ.

Заранее рассчитывайте время на сдачу теста.

Не зацикливайтесь на сложных вопросах, обычно ответ может крыться в вопросе или в следующем задании.

Во время написания не отвлекайтесь на различные раздражители.

График проведения ВНО-2020:

по математике – 25 июня;

по украинскому языку и литературе – 30 июня;

по физике – 2 июля;

по испанскому, немецкому, французскому языкам – 6 июля;

по английскому языку – 7 июля;

по истории Украины – 9 июля;

по биологии – 13 июля;

по географии – 15 июля;

по химии – 17 июля.



Как будут проводить ВНО-2020 / Инфографика 24 канала