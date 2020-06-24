Как психологически подготовиться к ВНО: простые советы
Уже совсем скоро начнется основная сессия ВНО, но в этом году выпускников ждут изменения из-за пандемии COVID-19. Как не нервничать, не поддаться стрессу во время подготовки и хорошо сдать экзамены – читайте далее в нашем материале.
На основную сессию Внешнего независимого оценивания зарегистрировались 379 493 человека. Чтобы не волноваться и сдать хорошо ВНО "На урок" подготовил подборку полезных и простых советов.
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Советы для подготовки к ВНО
- Нужно психологически правильно настроиться. То есть доказать себе, что ВНО на самом деле важно для будущего.
- Во время самостоятельной подготовки к ВНО многие поступающие неправильно используют собственное время. Чтобы эффективно распределить время, нужно планировать каждый день. Например, час для одного предмета, затем 10 – 15 минут отдыха.
- Если тема кажется вам сложной, не стесняйтесь просить помощь у учителя или обсуждать ее между одноклассниками.
- Стоит регулярно проверять свои знания в практической работе.
- Нужно чередовать учебу и отдых, так как для эффективной работы мозга нужно периодически отдыхать.
- Не игнорируйте темы, которые кажутся очень сложными. Чтобы разобраться со сложной темой, можно попросить помощи у своего учителя.
Кроме подготовки в виде обработки большого количества материала, нужно помнить и о психологической составляющей каждого человека.
Психологическая помощь:
- Перед тестированием нужно хорошо выспаться и отдохнуть.
- Хорошая подготовка придает уверенность в своих знаниях.
- Использовать и надеяться только на собственные силы.
- Следить за новостями о ВНО на официальном портале УЦОКО или в СМИ.
- Заранее рассчитывайте время на сдачу теста.
- Не зацикливайтесь на сложных вопросах, обычно ответ может крыться в вопросе или в следующем задании.
- Во время написания не отвлекайтесь на различные раздражители.
График проведения ВНО-2020:
- по математике – 25 июня;
- по украинскому языку и литературе – 30 июня;
- по физике – 2 июля;
- по испанскому, немецкому, французскому языкам – 6 июля;
- по английскому языку – 7 июля;
- по истории Украины – 9 июля;
- по биологии – 13 июля;
- по географии – 15 июля;
- по химии – 17 июля.