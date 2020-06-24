Як психологічно підготуватися до ЗНО: прості поради
Уже зовсім скоро розпочнеться основна сесія ЗНО, але цього року на випускників чекають зміни через пандемію COVID-19. Як не піддатися нервуванню, стресу під час підготовки і добре скласти іспити – читайте далі у нашому матеріалі.
На основну сесію Зовнішнього незалежного оцінювання зареєструвалися 379 493 людини. Щоб не хвилюватись і скласти добре ЗНО "На урок" підготував підбірку корисних і простих порад.
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Поради для підготовки до ЗНО
- Потрібно психологічно правильно налаштуватись. Тобто довести собі, що ЗНО насправді важливе для майбутнього.
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Під час самостійної підготовки до ЗНО багато вступників неправильно використовують власний час. Щоб ефективно розподілити час, потрібно кожен день розплановувати. Наприклад, година для одного предмету, потім 10 – 15 хвилин відпочинку.
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Якщо вам здається тема складною, не соромтесь просити допомогу у вчителя або обговорювати її між однокласниками.
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Варто регулярно перевіряти свої знання у практичній роботі.
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Потрібно чергувати навчання і відпочинок, адже для ефективної роботи, мозку потрібно періодично відпочивати.
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Не ігноруйте теми, які здаються дуже складними. Щоб розібратись зі складною темою, можна попросити допомоги у свого вчителя.
Крім підготовки у вигляді обробки великої кількості матеріалу, потрібно пам’ятати і про психологічну складову кожної людини.
Психологічна допомога:
- Перед тестуванням потрібно добре виспатись і відпочити.
- Хороша підготовка надає впевненості у своїх знаннях.
- Використовувати та сподіватись лише власні сили.
- Слідкувати за новинами щодо ЗНО на офіційному порталі УЦОЯО або в ЗМІ.
- Заздалегідь розраховуйте час на складання тесту.
- Не зациклюйтеся на складних питаннях, зазвичай відповідь може ховатись у питанні або в наступному завданні.
- Під час написання не відволікайтеся на різні подразники.
Графік проведення ЗНО-2020:
- з математики – 25 червня;
- з української мови та літератури – 30 червня;
- з фізики – 2 липня;
- з іспанської, німецької, французької мов – 6 липня;
- з англійської мови – 7 липня;
- з історії України – 9 липня;
- з біології – 13 липня;
- з географії – 15 липня;
- з хімії – 17 липня.