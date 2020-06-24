Уже зовсім скоро розпочнеться основна сесія ЗНО, але цього року на випускників чекають зміни через пандемію COVID-19. Як не піддатися нервуванню, стресу під час підготовки і добре скласти іспити – читайте далі у нашому матеріалі.

На основну сесію Зовнішнього незалежного оцінювання зареєструвалися 379 493 людини. Щоб не хвилюватись і скласти добре ЗНО "На урок" підготував підбірку корисних і простих порад.

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Поради для підготовки до ЗНО

Потрібно психологічно правильно налаштуватись. Тобто довести собі, що ЗНО насправді важливе для майбутнього. Під час самостійної підготовки до ЗНО багато вступників неправильно використовують власний час. Щоб ефективно розподілити час, потрібно кожен день розплановувати. Наприклад, година для одного предмету, потім 10 – 15 хвилин відпочинку. Якщо вам здається тема складною, не соромтесь просити допомогу у вчителя або обговорювати її між однокласниками. Варто регулярно перевіряти свої знання у практичній роботі. Потрібно чергувати навчання і відпочинок, адже для ефективної роботи, мозку потрібно періодично відпочивати. Не ігноруйте теми, які здаються дуже складними. Щоб розібратись зі складною темою, можна попросити допомоги у свого вчителя.

Крім підготовки у вигляді обробки великої кількості матеріалу, потрібно пам’ятати і про психологічну складову кожної людини.

Психологічна допомога:

Перед тестуванням потрібно добре виспатись і відпочити.

Хороша підготовка надає впевненості у своїх знаннях.

Використовувати та сподіватись лише власні сили.

Слідкувати за новинами щодо ЗНО на офіційному порталі УЦОЯО або в ЗМІ.

Заздалегідь розраховуйте час на складання тесту.

Не зациклюйтеся на складних питаннях, зазвичай відповідь може ховатись у питанні або в наступному завданні.

Під час написання не відволікайтеся на різні подразники.

Графік проведення ЗНО-2020:

з математики – 25 червня;

з української мови та літератури – 30 червня;

з фізики – 2 липня;

з іспанської, німецької, французької мов – 6 липня;

з англійської мови – 7 липня;

з історії України – 9 липня;

з біології – 13 липня;

з географії – 15 липня;

з хімії – 17 липня.



Як проводитимуть ЗНО-2020 / Інфографіка 24 каналу