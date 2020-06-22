Наближається проведення основної сесії ЗНО, однак ситуація з коронавірусом у деяких регіонах і досі залишається напруженою. Зокрема, мовиться про Львівщину та Закарпаття, де фіксують велику кількість хворих.

Саме тому уряд має створити умови для безпечного проведення ЗНО. Про це сказав Володимир Зеленський під час традиційної селекторної наради, повідомляє Офіс Президента.

Важливо ЗНО в Україні проведуть з 25 червня до 17 липня

Зеленський також поцікавився великою кількістю нових випадків зараження на Львівщині. Там за минулу добу зафіксували 200 випадків COVID-19. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, що така значна кількість випадків з'явилася через те, що було усунуто велику чергу громадян, які очікували на тести.

Якщо ж в окремих регіонах епідситуація не буде задовільною, то Кабмін напрацьовуватиме рішення щодо коригування умов для безпеки дітей.

Коронавірус коригує наші плани в усіх галузях. Маємо дбати про безпеку дітей, особливо коли в них відповідальний період ЗНО,

– сказав Зеленський.

В уряді повідомили, що показник захворюваності становить 46,8 випадку на 100 тисяч населення, а маркер, після якого треба ухвалювати рішення щодо епідемічної ситуації, – 60 осіб на 100 тисяч населення.

Актуально ЗНО-2020: як відбуватиметься тестування в умовах карантину

ЗНО в умовах COVID-19: головне

Цьогорічне ЗНО відбудеться у дещо незвичних умовах через пандемію коронавірусу. Попри це, на основну сесію Зовнішнього незалежного оцінювання зареєструвалися 379 493 людини.

З 4 червня учасники ЗНО отримали запрошення-перепустки з переліком пунктів, де вони складатимуть тестування.

Через несприятливу епідеміологічну ситуацію пробне ЗНО хотіли скасувати. Однак згодом воно таки відбулося в онлайн-форматі.



Як проводитимуть ЗНО-2020 / Інфографіка 24 каналу