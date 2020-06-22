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ЗНО-2020: як відбуватиметься тестування в умовах карантину
23 червня , 19:06 ЗНО-2020: як відбуватиметься тестування в умовах карантину
Альона Захарова
Скасування пробного ЗНО-2020: в МОЗ назвали два способи пройти його дистанційно
14 червня , 12:15 Скасування пробного ЗНО-2020: в МОЗ назвали два способи пройти його дистанційно
Ігор Саджениця
Коли відбудеться ЗНО та чи його перенесуть: пояснення Ляшка
13 червня , 17:30 Коли відбудеться ЗНО та чи його перенесуть: пояснення Ляшка
Ігор Саджениця