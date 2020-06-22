Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій дозволила провести зовнішнє незалежне оцінювання з 25 червня до 17 липня. Пункти тестування готові провести ЗНО-2020 у безпечних умовах згідно з рекомендаціями МОЗ.

Про це повідомила виконувачка обов’язків міністра освіти і науки України Любомира Мандзій, передає пресслужба МОН.

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Сьогодні Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалила рішення: епідеміологічна ситуація дозволяє провести ЗНО у запланований термін – з 25 червня до 17 липня,

– наголосила вона.

Що слід знати про умови проведення ЗНО-2020:

допуск до тестування відбуватиметься згідно з рекомендаціями головного санлікаря (температура тіла не вище 37,2 градуса, відсутність ознак респіраторних захворювань, наявність маски або респіратора),

Держпродспоживслужба контролюватиме вимоги до пунктів тестування (відстань між учасниками не менше 1,2 метра, масковий режим, наявність антисептиків, дезінфекція приміщень, організована утилізація використаних масок тощо),

діятимуть заходи для уникнення скупчень людей (більше часу для входу, проміжки часу для входу різних учасників, правильна організація черг із дистанцією),

діятиме супровід медиків та Національної поліції,

будуть залучені інструктори не з груп ризику.

Чим забезпечені пункти ЗНО

Там є медичні маски для учасників, інструкторів та медиків, а також – безконтактні термометри, дезінфектори.

Також у пунктах здачі ЗНО є дезінфектори для поверхонь, ізоляційні медичні халати та захисні щитки для медиків.



Як здаватимуть ЗНО у 2020 році / Інфографіка 24 каналу

Зверніть увагу! У 2020 році у основній сесії ЗНО візьмуть участь 379 493 особи. Під час тестування та іспитів буде залучено 242 650 працівників та 11 630 медиків.