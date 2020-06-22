ЗНО в Україні проведуть з 25 червня до 17 липня
Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій дозволила провести зовнішнє незалежне оцінювання з 25 червня до 17 липня. Пункти тестування готові провести ЗНО-2020 у безпечних умовах згідно з рекомендаціями МОЗ.
Про це повідомила виконувачка обов’язків міністра освіти і науки України Любомира Мандзій, передає пресслужба МОН.
Раніше Пункти проведення ЗНО в Києві перевірили: скільки з них не готові приймати учасників
Що слід знати про умови проведення ЗНО-2020:
- допуск до тестування відбуватиметься згідно з рекомендаціями головного санлікаря (температура тіла не вище 37,2 градуса, відсутність ознак респіраторних захворювань, наявність маски або респіратора),
- Держпродспоживслужба контролюватиме вимоги до пунктів тестування (відстань між учасниками не менше 1,2 метра, масковий режим, наявність антисептиків, дезінфекція приміщень, організована утилізація використаних масок тощо),
- діятимуть заходи для уникнення скупчень людей (більше часу для входу, проміжки часу для входу різних учасників, правильна організація черг із дистанцією),
- діятиме супровід медиків та Національної поліції,
- будуть залучені інструктори не з груп ризику.
Чим забезпечені пункти ЗНО
Там є медичні маски для учасників, інструкторів та медиків, а також – безконтактні термометри, дезінфектори.
Також у пунктах здачі ЗНО є дезінфектори для поверхонь, ізоляційні медичні халати та захисні щитки для медиків.