ВНО в Украине проведут с 25 июня по 17 июля
Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям позволила провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля. Пункты тестирования готовы провести ВНО-2020 в безопасных условиях согласно рекомендациям Минздрава.
Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, передает пресс-служба МОН.
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Сегодня Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение: эпидемиологическая ситуация позволяет провести ВНО в запланированные сроки – с 25 июня по 17 июля,
– подчеркнула она.
Что следует знать об условиях проведения ВНО-2020:
- допуск к тестированию будет происходить в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача (температура тела не выше 37,2 градуса, отсутствие признаков респираторных заболеваний, наличие маски или респиратора),
- Госпродпотребслужба будет контролировать требования к пунктам тестирования (расстояние между участниками не менее 1,2 метра, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция помещений, организованная утилизация использованных масок и т.д.),
- будут действовать меры во избежание скоплений людей (больше времени для входа, промежутки времени для входа различных участников, правильная организация очередей с дистанцией),
- будет действовать сопровождение медиков и Национальной полиции,
- будут привлечены инструкторы не из групп риска.
Чем обеспечены пункты ВНО
Там есть медицинские маски для участников, инструкторов и медиков, а также - бесконтактные термометры, дезинфекторы.
Также в пунктах сдачи ВНО есть дезинфекторы для поверхностей, изоляционные медицинские халаты и защитные щитки для медиков.
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