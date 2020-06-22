Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям позволила провести внешнее независимое оценивание с 25 июня по 17 июля. Пункты тестирования готовы провести ВНО-2020 в безопасных условиях согласно рекомендациям Минздрава.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, передает пресс-служба МОН.

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Сегодня Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение: эпидемиологическая ситуация позволяет провести ВНО в запланированные сроки – с 25 июня по 17 июля,

– подчеркнула она.

Что следует знать об условиях проведения ВНО-2020:

допуск к тестированию будет происходить в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача (температура тела не выше 37,2 градуса, отсутствие признаков респираторных заболеваний, наличие маски или респиратора),

Госпродпотребслужба будет контролировать требования к пунктам тестирования (расстояние между участниками не менее 1,2 метра, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция помещений, организованная утилизация использованных масок и т.д.),

будут действовать меры во избежание скоплений людей (больше времени для входа, промежутки времени для входа различных участников, правильная организация очередей с дистанцией),

будет действовать сопровождение медиков и Национальной полиции,

будут привлечены инструкторы не из групп риска.

Чем обеспечены пункты ВНО

Там есть медицинские маски для участников, инструкторов и медиков, а также - бесконтактные термометры, дезинфекторы.

Также в пунктах сдачи ВНО есть дезинфекторы для поверхностей, изоляционные медицинские халаты и защитные щитки для медиков.

Как будут сдавать ВНО в 2020 году / Инфографика 24 канала

Обратите внимание! В 2020 году в основной сессии ВНО примут участие 379 493 человека. Во время тестирования и экзаменов будут привлечены 242 650 работников и 11 630 медиков.