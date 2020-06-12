ЗНО-2020: як відбуватиметься тестування в умовах карантину
Цьогорічне ЗНО відбудеться у дещо незвичних умовах через пандемію коронавірусу. Попри це, на основну сесію Зовнішнього незалежного оцінювання зареєструвалися 379 493 людини. Про те, як відбуватиметься тестування в умовах карантину – читайте далі.
МОН підготувало 5 188 пунктів тестування, в яких буде 82 890 аудиторій по всій країні. Про це сказав в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко під час брифінгу, повідомляє 24 канал.
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З 4 червня учасники ЗНО отримали запрошення-перепустки з переліком пунктів, де вони складатимуть тестування. Бойко зауважив, що усі пункти пропуску забезпечать належними умовами для безпеки абітурієнтів.
Як проводитимуть ЗНО-2020
- Пункти тестування забезпечать масками, халатами, пірометрами та гумовими рукавичками.
Бойко пояснив, що засоби індивідуального захисту закуповуватимуть коштом Обласних держадміністрацій та партнерами Українського центру оцінювання якості освіти.
- Довіз учасників ЗНО до місця проведення тестування є обов'язковим.
У МОН наголосили, що місцева влада повинна забезпечити учасників ЗНО та випускників поточного року довезенням до пунктів тестування.
- Швидких тестів на вході не робитимуть.
Валерій Бойко заявив, що забезпечити таку кількість пунктів тестування фахівцями, які здатні правильно зробити експрес-тестування на коронавірус, не можливо.
- Кожен учасник має прийти у своїй масці.
За рекомендаціями МОЗ, захисна маска повинна змінюватися щодві години. Тому МОН закупило маски, вони надаватимуться всім учасникам з розрахунком 20% запасу. Водночас кожен учасник ЗНО має прийти у своїй масці.
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Дати проведення ЗНО-2020
- з математики – 25 червня
- з української мови та літератури – 30 червня,
- з фізики – 2 липня,
- з іспанської, німецької, французької мов – 6 липня,
- з англійської мови – 7 липня,
- з історії України – 9 липня,
- з біології – 13 липня,
- з географії – 15 липня,
- з хімії – 17 липня.