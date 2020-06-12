Цьогорічне ЗНО відбудеться у дещо незвичних умовах через пандемію коронавірусу. Попри це, на основну сесію Зовнішнього незалежного оцінювання зареєструвалися 379 493 людини. Про те, як відбуватиметься тестування в умовах карантину – читайте далі.

МОН підготувало 5 188 пунктів тестування, в яких буде 82 890 аудиторій по всій країні. Про це сказав в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

Важливо ЗНО у Києві не скасують, – Мандзій

З 4 червня учасники ЗНО отримали запрошення-перепустки з переліком пунктів, де вони складатимуть тестування. Бойко зауважив, що усі пункти пропуску забезпечать належними умовами для безпеки абітурієнтів.

Як проводитимуть ЗНО-2020

Пункти тестування забезпечать масками, халатами, пірометрами та гумовими рукавичками.

Бойко пояснив, що засоби індивідуального захисту закуповуватимуть коштом Обласних держадміністрацій та партнерами Українського центру оцінювання якості освіти.

Довіз учасників ЗНО до місця проведення тестування є обов'язковим.

У МОН наголосили, що місцева влада повинна забезпечити учасників ЗНО та випускників поточного року довезенням до пунктів тестування.

Швидких тестів на вході не робитимуть.

Валерій Бойко заявив, що забезпечити таку кількість пунктів тестування фахівцями, які здатні правильно зробити експрес-тестування на коронавірус, не можливо.

Кожен учасник має прийти у своїй масці.

За рекомендаціями МОЗ, захисна маска повинна змінюватися щодві години. Тому МОН закупило маски, вони надаватимуться всім учасникам з розрахунком 20% запасу. Водночас кожен учасник ЗНО має прийти у своїй масці.

Актуально У Києві COVID-19 виявили у директора школи: інфекція може добратись до місць проведення ЗНО

Дати проведення ЗНО-2020

з математики – 25 червня

з української мови та літератури – 30 червня,

з фізики – 2 липня,

з іспанської, німецької, французької мов – 6 липня,

з англійської мови – 7 липня,

з історії України – 9 липня,

з біології – 13 липня,

з географії – 15 липня,

з хімії – 17 липня.



Як проведуть ЗНО-2020 / Інфографіка 24 каналу