Нынешнее ВНО состоится в несколько необычных условиях из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, на основную сессию Внешнего независимого оценивания зарегистрировались 379 493 человека. О том, как будет проходить тестирование в условиях карантина, читайте далее.

МОН подготовило 5 188 пунктов тестирования, в которых будет 82 890 аудиторий по всей стране. Об этом сказал и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко во время брифинга, сообщает 24 канал.

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С 4 июня участники ВНО получили приглашение-пропуск с перечнем пунктов, где они будут сдавать тестирование. Бойко отметил, что все пункты пропуска обеспечат надлежащими условиями для безопасности абитуриентов.

Как будут проводить ВНО-2020

Пункты тестирования обеспечат масками, халатами, пирометрами и резиновыми перчатками.

Бойко пояснил, что средства индивидуальной защиты будут закупать за счет областных госадминистраций и партнеров Украинского центра оценивания качества образования.

Довоз участников ВНО до места проведения тестирования является обязательным.

В МОН отметили, что местная власть должна обеспечить участников ВНО и выпускников текущего года доставкой к пунктам тестирования.

Быстрых тестов на входе не будут делать.

Валерий Бойко заявил, что обеспечить такое количество пунктов тестирования специалистами, которые способны правильно сделать экспресс-тестирование на коронавирус, невозможно.

Каждый участник должен прийти в своей маске.

По рекомендациям Минздрава, защитная маска должна меняться каждые два часа. Поэтому МОН закупило маски, они будут предоставляться всем участникам с расчетом 20% запаса. В то же время каждый участник ВНО должен прийти в своей маске.

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Даты проведения ВНО-2020

по математике – 25 июня

по украинскому языку и литературе – 30 июня,

по физике – 2 июля,

по испанскому, немецкому, французскому языку – 6 июля,

по английскому языку – 7 июля,

по истории Украины – 9 июля,

по биологии – 13 июля,

по географии – 15 июля,

по химии – 17 июля.



Как проведут ВНО-2020 / Инфографика 24 канала