Верховная Рада поддержала предложение президента об освобождении выпускников от прохождения государственной итоговой аттестации. За такие изменения проголосовали 356 парламентариев. Так же нардепы проголосовали за законопроект об окончании 2019 / 2020 учебного года в целом.

Накануне законопроект внес в парламент президент Владимир Зеленский. Отмена обязательного прохождения ГИА связана с пандемией COVID-19, пишет 24 канал.

Подробнее о законопроекте Зеленский предложил отменить ГИА для выпускников

Согласно тексту документа, выпускники имеют право пройти ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, по собственному желанию.

Следовательно, – теперь выпускники могут выбирать способ оценивания своих результатов обучения – путем годового оценивания в школе или по итогам ГИА в форме ВНО.

Ранее в Министерстве образования и науки поддержали это предложение. До конца июня выпускники получат аттестаты и приложения к ним, в которых напротив графы ГИА будет стоять пометка "освобожден".

Обратите внимание! На прохождение ВНО в 2020 году записались 380 тысяч выпускников, но 25 – 35% не будут после этого поступать в учреждения высшего образования.



Именно поэтому президент Зеленский предложил, чтобы государственная итоговая аттестация была проведена не в форме ВНО, а в форме годового оценивания работы школьников.