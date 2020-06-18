Рада освободила выпускников от ГИА
Верховная Рада поддержала предложение президента об освобождении выпускников от прохождения государственной итоговой аттестации. За такие изменения проголосовали 356 парламентариев. Так же нардепы проголосовали за законопроект об окончании 2019 / 2020 учебного года в целом.
Накануне законопроект внес в парламент президент Владимир Зеленский. Отмена обязательного прохождения ГИА связана с пандемией COVID-19, пишет 24 канал.
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Согласно тексту документа, выпускники имеют право пройти ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, по собственному желанию.
Следовательно, – теперь выпускники могут выбирать способ оценивания своих результатов обучения – путем годового оценивания в школе или по итогам ГИА в форме ВНО.
Ранее в Министерстве образования и науки поддержали это предложение. До конца июня выпускники получат аттестаты и приложения к ним, в которых напротив графы ГИА будет стоять пометка "освобожден".