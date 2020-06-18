Верховна Рада підтримала пропозицію президента про звільнення випускників від проходження державної підсумкової атестації. За таке зміни проголосували 356 парламентарів. Так само нардепи проголосували за законопроєкт про закінчення 2019 / 2020 навчального року в цілому.

Напередодні законопроєкт вніс у парламент президент Володимир Зеленський. Скасування обов’язкового проходження ДПА пов’язане з пандемією COVID-19, пише 24 канал.

Детальніше про законопроєкт Зеленський запропонував скасувати ДПА для випускників

Згідно з текстом документу, випускники мають право пройти ДПА, в тому числі у формі ЗНО, за власним бажанням.

Відтак, – тепер випускники можуть обирати спосіб оцінювання своїх результатів навчання – шляхом річного оцінювання у школі чи за підсумками ДПА у формі ЗНО.

Раніше у Міністерстві освіти та науки підтримали цю пропозицію. До кінця червня випускники отримають атестати й додатки до них, у яких навпроти графи ДПА стоятиме помітка "звільнено".

Зверніть увагу! На проходження ЗНО у 2020 році записалися 380 тисяч випускників, але 25 – 35% не будуть після цього вступати до закладів вищої освіти.



Саме тому президент Зеленський запропонував можливість, щоб державна підсумкова атестація була проведена не у формі ЗНО, а у формі річного оцінювання роботи школярів.