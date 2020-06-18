Рада звільнила випускників від ДПА
Верховна Рада підтримала пропозицію президента про звільнення випускників від проходження державної підсумкової атестації. За таке зміни проголосували 356 парламентарів. Так само нардепи проголосували за законопроєкт про закінчення 2019 / 2020 навчального року в цілому.
Напередодні законопроєкт вніс у парламент президент Володимир Зеленський. Скасування обов’язкового проходження ДПА пов’язане з пандемією COVID-19, пише 24 канал.
Детальніше про законопроєкт Зеленський запропонував скасувати ДПА для випускників
Згідно з текстом документу, випускники мають право пройти ДПА, в тому числі у формі ЗНО, за власним бажанням.
Відтак, – тепер випускники можуть обирати спосіб оцінювання своїх результатів навчання – шляхом річного оцінювання у школі чи за підсумками ДПА у формі ЗНО.
Раніше у Міністерстві освіти та науки підтримали цю пропозицію. До кінця червня випускники отримають атестати й додатки до них, у яких навпроти графи ДПА стоятиме помітка "звільнено".