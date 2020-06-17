Президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт №3669, що передбачає звільнення випускників шкіл від державної підсумкової атестації, зокрема, – і ЗНО. Такі дії пов’язані з пандемією COVID-19.

Відтак, глава держави пропонує внести зміни в закон "Про освіту", встановивши, що Кабмін може визначати тривалість навчального року у закладах освіти через епідемію коронавірусу. Проєкт закону оприлюднений на сайті парламенту.

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Встановити, що у зв'язку із здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби, здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019 / 2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації,

– мовиться у документі, поданому Зеленським.

Водночас, згідно з текстом законопроєкту, випускники мають право пройти ДПА атестацію, в тому числі у формі ЗНО, за власним бажанням.

У пояснювальній записці йдеться про те, що метою і завданням прийняття цього законопроєкту автор визначає мінімізацію ризиків захворювання COVID-19 під час оцінки результатів навчання учнів та тих, хто завершує навчання.

Якщо Рада проголосує за законопроєкт випускники зможуть обирати спосіб оцінювання своїх результатів навчання – шляхом річного оцінювання у школі чи за підсумками ДПА у формі ЗНО.

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