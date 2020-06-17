Зеленський запропонував Раді звільнити випускників шкіл від ДПА: подробиці
Президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт №3669, що передбачає звільнення випускників шкіл від державної підсумкової атестації, зокрема, – і ЗНО. Такі дії пов’язані з пандемією COVID-19.
Відтак, глава держави пропонує внести зміни в закон "Про освіту", встановивши, що Кабмін може визначати тривалість навчального року у закладах освіти через епідемію коронавірусу. Проєкт закону оприлюднений на сайті парламенту.
До теми Дати, обмеження та можливість скасування: найважливіше про ЗНО-2020
Встановити, що у зв'язку із здійсненням заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби, здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019 / 2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації,
– мовиться у документі, поданому Зеленським.
Водночас, згідно з текстом законопроєкту, випускники мають право пройти ДПА атестацію, в тому числі у формі ЗНО, за власним бажанням.
У пояснювальній записці йдеться про те, що метою і завданням прийняття цього законопроєкту автор визначає мінімізацію ризиків захворювання COVID-19 під час оцінки результатів навчання учнів та тих, хто завершує навчання.
Якщо Рада проголосує за законопроєкт випускники зможуть обирати спосіб оцінювання своїх результатів навчання – шляхом річного оцінювання у школі чи за підсумками ДПА у формі ЗНО.
Скандал щодо ймовірного скасування ЗНО: коротко
- 15 та 17 червня в Україні мало відбутися пробне тестування. Втім його скасували через складну епідеміологічну ситуацію з COVID-19. Згодом його запропонували пройти онлайн, однак сайт не витримав навантаження.
- Через скасування пробного ЗНО українці забили на сполох, нібито в Україні взагалі хочуть не проводити тестування. Зокрема, освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що має інсайдерську інформацію про те, що влада планує взагалі скасувати ЗНО й повернутися до старої корупційної системи.
- Натомість в Міносвіти і Кабміні невпинно переконують: ЗНО скасовувати не можна, це єдиний ефективний спосіб оцінювання абітурієнтів для вступу у виші.
- Однак, щодня з’являються і тривожні дзвіночки, зокрема й законопроєкт, запропонований президентом.