Президент Зеленский внес в Раду законопроект №3669, который предусматривает освобождение выпускников школ от государственной итоговой аттестации, в частности, – и ВНО. Такие действия связаны с пандемией COVID-19.

Следовательно, глава государства предлагает внести изменения в закон "Об образовании", установив, что Кабмин может определять продолжительность учебного года в учреждениях образования из-за эпидемии коронавируса. Проект закона обнародован на сайте парламента.

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Установить, что в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019 / 2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации,

– говорится в документе, поданном Зеленским.

В то же время, согласно тексту законопроекта, выпускники имеют право пройти ГИА аттестацию, в том числе в форме ВНО, по собственному желанию.

В пояснительной записке говорится о том, что целью и задачей принятия этого законопроекта автор определяет минимизацию рисков заболевания COVID-19 во время оценки результатов обучения учеников и тех, кто завершает обучение.

Если Рада проголосует за законопроек, выпускники смогут выбирать способ оценивания своих результатов обучения – путем годового оценивания в школе или по итогам ГИА в форме ВНО.

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