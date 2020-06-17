Зеленский предложил Раде освободить выпускников школ от ГИА: подробности
Президент Зеленский внес в Раду законопроект №3669, который предусматривает освобождение выпускников школ от государственной итоговой аттестации, в частности, – и ВНО. Такие действия связаны с пандемией COVID-19.
Следовательно, глава государства предлагает внести изменения в закон "Об образовании", установив, что Кабмин может определять продолжительность учебного года в учреждениях образования из-за эпидемии коронавируса. Проект закона обнародован на сайте парламента.
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Установить, что в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни, соискатели образования, которые завершают получение полного общего среднего образования в 2019 / 2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации,
– говорится в документе, поданном Зеленским.
В то же время, согласно тексту законопроекта, выпускники имеют право пройти ГИА аттестацию, в том числе в форме ВНО, по собственному желанию.
В пояснительной записке говорится о том, что целью и задачей принятия этого законопроекта автор определяет минимизацию рисков заболевания COVID-19 во время оценки результатов обучения учеников и тех, кто завершает обучение.
Если Рада проголосует за законопроек, выпускники смогут выбирать способ оценивания своих результатов обучения – путем годового оценивания в школе или по итогам ГИА в форме ВНО.
Скандал вокруг вероятной отмены ВНО: коротко
- 15 и 17 июня в Украине должно было состояться пробное тестирование. Впрочем, его отменили из-за сложной эпидемиологической ситуации с COVID-19. Впоследствии его предложили пройти онлайн, однако сайт не выдержал нагрузки.
- Из-за отмены пробного ЗНО украинцы забили тревогу, якобы в Украине вообще хотят не проводить тестирование. В частности, образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что имеет инсайдерскую информацию о том, что власть планирует вообще отменить ВНО и вернуться к старой коррупционной системе.
- Зато в Минобразования и Кабмине неустанно убеждают: ВНО отменять нельзя, это единственный эффективный способ оценивания абитуриентов для поступления в вузы.
- Однако, ежедневно появляются и тревожные звоночки, в том числе и законопроект, предложенный президентом.