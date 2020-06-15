Из-за пандемии коронавируса пробное ВНО в этом году происходит в онлайн-формате. Тестирование по украинскому языку и литературе должно было состояться 15 июня, а по другим учебным предметам – 17 июня. Вероятно, большинство людей решили сдавать тест в первый день, так что сайт не справился с нагрузкой.

На проблемы с сайтом абитуриенты и преподаватели начали жаловаться на странице Украинского центра оценивания качества образования в фейсбуке.

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Всего с девяти сайтов региональных центров для абитуриентов остались доступными лишь 4.

По правилам проведения пробного тестирования 15 июня в 11:00 абитуриенты должны зайти в свой кабинет участника пробного ЗНО, скачать тестовую тетрадь и бланк ответов по украинскому языку и литературе.

С 10:50 утра пытаемся пройти пробное ЗНО в онлайн-формате. Нет доступа к сайту. За 10 минут до 11:00 зашли в личный кабинет. Ровно в 11:00 ничего не произошло. Перезагрузились – нет доступа к сайту – уже прошло 25 минут,

– написала в комментариях Валерия Леонтюк.



Сайт для проведення ВНО недоступен / Скриншот 24 канала

Как теперь сдать пробное ВНО

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в комментарии 24 каналу сказал, что сейчас происходит большая нагрузка на веб-сайты и серверы УЦОКО. Срок прохождения пробного ВНО продлили до 19 июня. Так, абитуриенты смогут зайти в личный кабинет позже или в другой день.

По состоянию на 12:00 возобновили работу 7 сайтов, но страницы киевского и харьковского региональных центров до сих пор не работают.

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Во Львовском РЦОКО отметили, что сайт не выдержал нагрузки, и произошел технический сбой. Материалы пробного ВНО по украинскому языку загрузили на файлообменник Центра оценивания качества образования, они будут доступны к загрузке с 15 июня до 19 июня.

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