ВНО могут отменить полностью: образовательный омбудсмен забил тревогу
Власть может готовить решение об отмене проведения внешнего независимого оценивания. Якобы для отмены ВНО хотят использовать ситуацию с пандемией COVID-19.
Об этом на своей фейсбук-странице сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Он пояснил: информацию о подготовке властью такого решения получил от трех надежных и независимых источников.
Пока в МОН готовятся к проведению ВНО как будет происходить тестирование в условиях карантина
В течение часа я получил информацию сразу из трех независимых источников, что в высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО вообще,
– говорится в сообщении Горбачева.
Мужчина уточнил: информация поступила от людей, которым он доверяет, но пока официально неподтвержденная.
"Менее всего я хотел бы "разгонять панику". Надеюсь, что это – лишь слухи, возможно, – попытка "проверить реакцию общества", – добавил омбудсмен.
Горбачев надеется, что власть сделает заявление о неприкосновенности ВНО. Ибо, если его решат отменить, это будет означать, что "воспользовавшись ситуацией с пандемией, некоторые персонажи планируют вернуть в украинское образование взятки и коррупцию".
Также Горбачев добавил, что без ВНО одаренные дети не смогут попасть в желанный университет без взяток.
"Это означает, что мы окончательно теряем шанс на то, что украинское высшее образование будет развиваться и иметь шанс достичь мирового уровня. Это означает еще большее "бегство умных" в зарубежные университеты", – подытожил омбудсмен.
ВНО и его проведение в условиях пандемии:
- В то же время, МОН 12 июня отчитался об активной подготовке к проведению ВНО в условиях пандемии.
- В частности, известно, что на основную сессию внешнего независимого оценивания зарегистрировались 379 493 человека.
- Кроме того, МОН подготовило 5 188 пунктов тестирования, в которых будет 82 890 аудиторий по всей стране.
- Пункты тестирования обеспечат масками, халатами, пирометрами и резиновыми перчатками.
- Местная власть должна обеспечить участников ВНО и выпускников текущего года подвозом к пунктам тестирования.
- Каждый участник должен прийти в своей маске.