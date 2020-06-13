Власть может готовить решение об отмене проведения внешнего независимого оценивания. Якобы для отмены ВНО хотят использовать ситуацию с пандемией COVID-19.

Об этом на своей фейсбук-странице сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев. Он пояснил: информацию о подготовке властью такого решения получил от трех надежных и независимых источников.

Пока в МОН готовятся к проведению ВНО как будет происходить тестирование в условиях карантина

В течение часа я получил информацию сразу из трех независимых источников, что в высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО вообще,

– говорится в сообщении Горбачева.

Мужчина уточнил: информация поступила от людей, которым он доверяет, но пока официально неподтвержденная.

"Менее всего я хотел бы "разгонять панику". Надеюсь, что это – лишь слухи, возможно, – попытка "проверить реакцию общества", – добавил омбудсмен.

Горбачев надеется, что власть сделает заявление о неприкосновенности ВНО. Ибо, если его решат отменить, это будет означать, что "воспользовавшись ситуацией с пандемией, некоторые персонажи планируют вернуть в украинское образование взятки и коррупцию".

Также Горбачев добавил, что без ВНО одаренные дети не смогут попасть в желанный университет без взяток.

"Это означает, что мы окончательно теряем шанс на то, что украинское высшее образование будет развиваться и иметь шанс достичь мирового уровня. Это означает еще большее "бегство умных" в зарубежные университеты", – подытожил омбудсмен.

ВНО и его проведение в условиях пандемии: